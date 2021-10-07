https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753480001.html
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna - РИА Новости, 07.10.2021
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:03
2021-10-07T12:03
2021-10-07T12:03
распространение коронавируса
в мире
финляндия
коронавирус covid-19
вакцина moderna
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины.В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.
https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html
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в мире, финляндия, коронавирус covid-19, вакцина moderna
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna
Финляндия не будет прививать мужчин до 30 лет вакциной Moderna из-за побочных эффектов