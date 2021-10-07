Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsinatsiya-1753480001.html
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna - РИА Новости, 07.10.2021
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:03
2021-10-07T12:03
распространение коронавируса
в мире
финляндия
коронавирус covid-19
вакцина moderna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290603_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_9458cec1ee5c03bcd8e0e89a4af55558.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины.В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.
https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740701031.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290603_0:127:2562:2048_1920x0_80_0_0_5dd4c8f9b2ff61b5fd8be1b3d47d46c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, финляндия, коронавирус covid-19, вакцина moderna
12:03 07.10.2021
 
Финляндия не будет прививать молодых мужчин от COVID-19 вакциной Moderna

Финляндия не будет прививать мужчин до 30 лет вакциной Moderna из-за побочных эффектов

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт — РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса Spikevax производства американской компании Moderna для молодых мужчин из-за риска развития побочных эффектов, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.
В Финляндии 72% населения привиты от коронавируса полностью, 84% получили первую дозу вакцины.
"В будущем вакцину Spikevax от Moderna не следует вводить мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет. Вместо этого им будет сделана вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину Moderna в качестве первой дозы… Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита", - отметил он.
В среду Швеция и Дания также приостановили вакцинацию этим препаратом в связи с возможным развитием заболеваний сердца.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 07:54Распространение коронавируса
В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
 
Распространение коронавирусаВ миреФинляндияКоронавирус COVID-19Вакцина Moderna
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
13:27В Приангарье два человека пострадали при пожаре на танкере
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
Лента новостейМолния