10:30 07.10.2021 (обновлено: 10:42 07.10.2021)
В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу высказался за присоединение Украины и Грузии к НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, не признаем аннексию Крыма. Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО", - сказал Чавушоглу, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
Он добавил, что при этом отношения у Турции с Россией конструктивные, интенсивные дипломатические контакты с ней продолжаются.
"Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) тесные контакты. Мы открыты в нашей политике", - сказал турецкий министр.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что звучавшие из Турции по Крыму заявления не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита Эрдогана в Россию. Переговоры Путина и Эрдогана прошли 30 сентября в Сочи.
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