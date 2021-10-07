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В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО
В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО - РИА Новости, 07.10.2021
В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:30
2021-10-07T10:42
в мире
турция
украина
грузия
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу.Он добавил, что при этом отношения у Турции с Россией конструктивные, интенсивные дипломатические контакты с ней продолжаются."Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) тесные контакты. Мы открыты в нашей политике", - сказал турецкий министр.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что звучавшие из Турции по Крыму заявления не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита Эрдогана в Россию. Переговоры Путина и Эрдогана прошли 30 сентября в Сочи.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе летом 2021 года поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html
https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html
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в мире, турция, украина, грузия, нато, мевлют чавушоглу
10:30 07.10.2021 (обновлено: 10:42 07.10.2021)
 
В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу высказался за присоединение Украины и Грузии к НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, не признаем аннексию Крыма. Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО", - сказал Чавушоглу, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
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Он добавил, что при этом отношения у Турции с Россией конструктивные, интенсивные дипломатические контакты с ней продолжаются.
"Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) тесные контакты. Мы открыты в нашей политике", - сказал турецкий министр.
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Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе летом 2021 года поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
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В миреТурцияУкраинаГрузияНАТОМевлют Чавушоглу
 
 
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