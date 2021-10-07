https://ria.ru/20211007/turtsiya-1753459593.html

В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО

В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО - РИА Новости, 07.10.2021

В Турции поддержали идею вступления Украины и Грузии в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:30

2021-10-07T10:30

2021-10-07T10:42

в мире

турция

украина

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нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за "движение" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимость противодействия "ударам" по их потенциалу.Он добавил, что при этом отношения у Турции с Россией конструктивные, интенсивные дипломатические контакты с ней продолжаются."Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой (Владимиром Путиным) тесные контакты. Мы открыты в нашей политике", - сказал турецкий министр.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что звучавшие из Турции по Крыму заявления не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита Эрдогана в Россию. Переговоры Путина и Эрдогана прошли 30 сентября в Сочи.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе летом 2021 года поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html

https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html

https://ria.ru/20210714/gruziya-1741136517.html

турция

украина

грузия

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в мире, турция, украина, грузия, нато, мевлют чавушоглу