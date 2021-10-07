https://ria.ru/20211007/turchak-1753582417.html
Турчак рассказал о работе комиссий "Единой России" в Госдуме
Турчак рассказал о работе комиссий "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021
Турчак рассказал о работе комиссий "Единой России" в Госдуме
Работа комиссий "Единой России", которые возглавили лидеры предвыборного списка партии, будет играть ключевую роль в создании прозрачной модели политической... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:07
2021-10-07T20:07
2021-10-07T20:07
политика
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Работа комиссий "Единой России", которые возглавили лидеры предвыборного списка партии, будет играть ключевую роль в создании прозрачной модели политической централизации - от взаимодействия с президентом до координации работы партийных институтов, это закрепят на партийном съезде, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Ранее президент России Владимир Путин объявил, что сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи и детей, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, глава МИД РФ Сергей Лавров – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников."Комиссии генерального совета, которые возглавили лидеры списка, будут играть ключевую роль в этой работе (создании прозрачной модели политической централизации - ред.): от взаимодействия с президентом до мониторинга промежуточных результатов и координации работы всех партийных институтов. Эти изменения у нас обязательно произойдут, мы их с вами обсудим и закрепим на предстоящем третьем этапе съезда", - сказал Турчак на организационном заседании фракции "Единой России".
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политика, андрей турчак, единая россия, госдума рф, россия
Турчак рассказал о работе комиссий "Единой России" в Госдуме
Турчак рассказал о работе комиссий ЕР, которые возглавили лидеры предвыборного списка