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Тульская область
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В Туле открылся музейный форум ШОС
В Туле открылся музейный форум ШОС - РИА Новости, 07.10.2021
В Туле открылся музейный форум ШОС
Первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в четверг в атриуме Тульского кремля, объединив более 50 ведущих музеев России и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:08
2021-10-07T18:08
тульская область
шос
музеи
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ТУЛА, 7 окт - РИА Новости. Первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в четверг в атриуме Тульского кремля, объединив более 50 ведущих музеев России и мира, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, цели форума - способствовать обмену опытом в реализации международных музейных проектов, продвижение культурного потенциала российских регионов на примере Тульской области и создание благоприятного имиджа России как мирового центра культурной жизни."Шанхайская организация сотрудничества – это мощный инструмент укрепления международного мира, обеспечения безопасности и стабильности. Сегодня это одна из тех сил, которые могут сыграть важную роль в построении многополярного мира", - говорится в приветствии участникам форума губернатора области Алексея Дюмина.По словам представителя правительства, в рамках форума проходит выставка "Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея".
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шос, музеи
18:08 07.10.2021
 

В Туле открылся музейный форум ШОС

© Фото : Правительство Тульской областиВ Туле открылся музейный форум ШОС
В Туле открылся музейный форум ШОС - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Правительство Тульской области
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ТУЛА, 7 окт - РИА Новости. Первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в четверг в атриуме Тульского кремля, объединив более 50 ведущих музеев России и мира, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, цели форума - способствовать обмену опытом в реализации международных музейных проектов, продвижение культурного потенциала российских регионов на примере Тульской области и создание благоприятного имиджа России как мирового центра культурной жизни.
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"Шанхайская организация сотрудничества – это мощный инструмент укрепления международного мира, обеспечения безопасности и стабильности. Сегодня это одна из тех сил, которые могут сыграть важную роль в построении многополярного мира", - говорится в приветствии участникам форума губернатора области Алексея Дюмина.
По словам представителя правительства, в рамках форума проходит выставка "Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея".
 
Тульская областьШОСМузеи
 
 
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