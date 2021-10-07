https://ria.ru/20211007/tula-1753556816.html

В Туле открылся музейный форум ШОС

В Туле открылся музейный форум ШОС - РИА Новости, 07.10.2021

В Туле открылся музейный форум ШОС

Первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в четверг в атриуме Тульского кремля, объединив более 50 ведущих музеев России и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:08

2021-10-07T18:08

2021-10-07T18:08

тульская область

шос

музеи

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ТУЛА, 7 окт - РИА Новости. Первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в четверг в атриуме Тульского кремля, объединив более 50 ведущих музеев России и мира, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, цели форума - способствовать обмену опытом в реализации международных музейных проектов, продвижение культурного потенциала российских регионов на примере Тульской области и создание благоприятного имиджа России как мирового центра культурной жизни."Шанхайская организация сотрудничества – это мощный инструмент укрепления международного мира, обеспечения безопасности и стабильности. Сегодня это одна из тех сил, которые могут сыграть важную роль в построении многополярного мира", - говорится в приветствии участникам форума губернатора области Алексея Дюмина.По словам представителя правительства, в рамках форума проходит выставка "Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея".

https://ria.ru/20211001/forum-1752742598.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, музеи