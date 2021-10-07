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Эксперт оценила подход России к транзиту газа через Украину
Эксперт оценила подход России к транзиту газа через Украину - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперт оценила подход России к транзиту газа через Украину
Подход России к транзиту газа через Украину практичный и честный, Киев же спекулирует на этой теме, руководствуясь не экономическими, а политическими... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:57
2021-10-07T11:57
экономика
украина
газпром
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подход России к транзиту газа через Украину практичный и честный, Киев же спекулирует на этой теме, руководствуясь не экономическими, а политическими интересами, заявила РИА Новости заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины."Подход Москвы (к транзиту газа через Украину) практичный и честный. Мы не отказываемся от своих обязательств, все соглашения и договоренности, которые закреплены в документах, мы выполняем и предполагаем выполнять", - сказала эксперт."Любая компания имеет право на свою политику, и в данном случае политика "Газпрома" не противоречит интересам Украины. По большому счету, разговоры о том, что будут прекращены поставки через Украину, - это спекуляции. Да, они не будут увеличиваться, но это связано в том числе с вопросами экологии: Россия заинтересована в разрешении ряда экологических проблем, в выполнении международных обязательств по поводу сокращений выбросов CO2", - подчеркнула политолог.Кроме того, она обратила внимание, что России "пускать больший поток газа экономически выгодно по новым трубопроводам, которые сокращают время доставки, более современным и безопасным"."Газотранспортная система Украины имеет очень большую степень износа, что признают сами украинские власти, ей нужен серьезный ремонт, но украинская сторона этого не делает или делает, но в минимальных масштабах. Российские компании к модернизации газотранспортной системы Украины не допускаются, и, естественно, существуют опасения аварий, утечек", - указала аналитик.По словам Кузьминой, "Украине, конечно, хотелось бы, чтобы был восстановлен тот объем поставок газа для страны и транзита в Европу, который был в начале 2000-х годов, но для этого нет приемлемых экономических и политических условий". "А Украина абсолютно не пытается наладить отношения с Россией. Россия вообще не предполагает разрыва экономических отношений с Украиной, для нас&nbsp;украинцы – родственный нам народ, речи вообще не идет об энергетической блокаде Украины, но антироссийская карта разыгрывается в Киеве", - отметила эксперт.Венгрия и "Газпром" в конце сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет — через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://ria.ru/20211006/tranzit-1753337937.html
https://ria.ru/20211005/ukraina-1753262163.html
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экономика, украина, газпром, россия
11:57 07.10.2021
 
Эксперт оценила подход России к транзиту газа через Украину

Эксперт Кузьмина назвала подход России к транзиту газа через Украину практичным и честным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подход России к транзиту газа через Украину практичный и честный, Киев же спекулирует на этой теме, руководствуясь не экономическими, а политическими интересами, заявила РИА Новости заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.
На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины.
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"Подход Москвы (к транзиту газа через Украину) практичный и честный. Мы не отказываемся от своих обязательств, все соглашения и договоренности, которые закреплены в документах, мы выполняем и предполагаем выполнять", - сказала эксперт.
"Любая компания имеет право на свою политику, и в данном случае политика "Газпрома" не противоречит интересам Украины. По большому счету, разговоры о том, что будут прекращены поставки через Украину, - это спекуляции. Да, они не будут увеличиваться, но это связано в том числе с вопросами экологии: Россия заинтересована в разрешении ряда экологических проблем, в выполнении международных обязательств по поводу сокращений выбросов CO2", - подчеркнула политолог.
Кроме того, она обратила внимание, что России "пускать больший поток газа экономически выгодно по новым трубопроводам, которые сокращают время доставки, более современным и безопасным".
"Газотранспортная система Украины имеет очень большую степень износа, что признают сами украинские власти, ей нужен серьезный ремонт, но украинская сторона этого не делает или делает, но в минимальных масштабах. Российские компании к модернизации газотранспортной системы Украины не допускаются, и, естественно, существуют опасения аварий, утечек", - указала аналитик.
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По словам Кузьминой, "Украине, конечно, хотелось бы, чтобы был восстановлен тот объем поставок газа для страны и транзита в Европу, который был в начале 2000-х годов, но для этого нет приемлемых экономических и политических условий". "А Украина абсолютно не пытается наладить отношения с Россией. Россия вообще не предполагает разрыва экономических отношений с Украиной, для нас украинцы – родственный нам народ, речи вообще не идет об энергетической блокаде Украины, но антироссийская карта разыгрывается в Киеве", - отметила эксперт.
Венгрия и "Газпром" в конце сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет — через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.
МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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