https://ria.ru/20211007/sputnikv-1753457642.html

Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V"

Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V" - РИА Новости, 07.10.2021

Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V"

Нигерия ожидает, что в ближайшее время будет завершена работа над деталями по сделке о закупке российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщил РИА... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:15

2021-10-07T10:15

2021-10-07T10:20

распространение коронавируса

в мире

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Нигерия ожидает, что в ближайшее время будет завершена работа над деталями по сделке о закупке российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху."Мы еще не завершили процедуру закупки, но Нигерия не отказывается от них. Есть два пути: либо мы закупаем их (вакцины) у российского правительства, либо Россия пожертвует их нигерийскому правительству. Мы изучаем возможность приобретения. Мы надеемся, что окончательное решение будет принято очень скоро", - сказал Шеху в кулуарах 10-го Петербургского международного газового форума.Нигерия ранее зарегистрировала "Спутник V" и стала 68-м государством, в котором одобрено применение российской вакцины против коронавируса.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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в мире, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"