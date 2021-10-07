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Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V"
Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V" - РИА Новости, 07.10.2021
Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V"
Нигерия ожидает, что в ближайшее время будет завершена работа над деталями по сделке о закупке российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщил РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:15
2021-10-07T10:20
распространение коронавируса
в мире
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Нигерия ожидает, что в ближайшее время будет завершена работа над деталями по сделке о закупке российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху."Мы еще не завершили процедуру закупки, но Нигерия не отказывается от них. Есть два пути: либо мы закупаем их (вакцины) у российского правительства, либо Россия пожертвует их нигерийскому правительству. Мы изучаем возможность приобретения. Мы надеемся, что окончательное решение будет принято очень скоро", - сказал Шеху в кулуарах 10-го Петербургского международного газового форума.Нигерия ранее зарегистрировала "Спутник V" и стала 68-м государством, в котором одобрено применение российской вакцины против коронавируса.
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в мире, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
10:15 07.10.2021 (обновлено: 10:20 07.10.2021)
 
Посол Нигерии рассказал о сделке по "Спутнику V"

Посол в России Шеху: Нигерия ожидает согласования сделки о закупке вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Нигерия ожидает, что в ближайшее время будет завершена работа над деталями по сделке о закупке российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, сообщил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
"Мы еще не завершили процедуру закупки, но Нигерия не отказывается от них. Есть два пути: либо мы закупаем их (вакцины) у российского правительства, либо Россия пожертвует их нигерийскому правительству. Мы изучаем возможность приобретения. Мы надеемся, что окончательное решение будет принято очень скоро", - сказал Шеху в кулуарах 10-го Петербургского международного газового форума.
Нигерия ранее зарегистрировала "Спутник V" и стала 68-м государством, в котором одобрено применение российской вакцины против коронавируса.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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