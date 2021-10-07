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В Узбекистане запустили производство "Спутника V"
В Узбекистане запустили производство "Спутника V" - РИА Новости, 07.10.2021
В Узбекистане запустили производство "Спутника V"
Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:29
2021-10-07T10:42
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ТАШКЕНТ, 7 окт – РИА Новости. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, Мирзиеев 7 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания."С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении по итогам разговора.
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в мире, узбекистан, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", владимир путин, шавкат мирзиеев
10:29 07.10.2021 (обновлено: 10:42 07.10.2021)
 
В Узбекистане запустили производство "Спутника V"

В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 7 окт – РИА Новости. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, Мирзиеев 7 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания.
"С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении по итогам разговора.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреУзбекистанЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Владимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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