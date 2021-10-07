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В Узбекистане запустили производство "Спутника V"

В Узбекистане запустили производство "Спутника V" - РИА Новости, 07.10.2021

В Узбекистане запустили производство "Спутника V"

Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:29

2021-10-07T10:29

2021-10-07T10:42

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ТАШКЕНТ, 7 окт – РИА Новости. Совместное производство вакцины "Спутник V" против коронавируса запущено в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, Мирзиеев 7 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В начале беседы глава Узбекистана сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания."С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении по итогам разговора.

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