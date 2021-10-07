Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/sk-1753512229.html
Ребенка на Ямале убило упавшими качелями
Ребенка на Ямале убило упавшими качелями - РИА Новости, 07.10.2021
Ребенка на Ямале убило упавшими качелями
Четырехлетняя девочка скончалась в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как на нее упали качели, сообщает в четверг СУСК по региону. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:27
2021-10-07T14:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_0637717b483d8e7cc04421abd09c050b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как на нее упали качели, сообщает в четверг СУСК по региону."По данным следствия, 26 сентября в поселке Тазовский на игровой площадке в центре поселка во время игры на 4-летнюю девочку упали незакрепленные качели. Пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой", - говорится в сообщении.По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Виновным – которые пока не установлены - грозит до шести лет лишения свободы.В ходе следствия планируется выяснить причины и условия происшествия, проанализировать документацию на оборудование, и дать правовую оценку "действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности".
https://ria.ru/20190207/1550560830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_2018108a730253ddf9c5755a2660a7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
14:27 07.10.2021
 
Ребенка на Ямале убило упавшими качелями

В поселке на Ямале от удара металлическими качелями погиб ребенок

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как на нее упали качели, сообщает в четверг СУСК по региону.
"По данным следствия, 26 сентября в поселке Тазовский на игровой площадке в центре поселка во время игры на 4-летнюю девочку упали незакрепленные качели. Пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой", - говорится в сообщении.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 07.02.2019
7 февраля 2019, 20:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Виновным – которые пока не установлены - грозит до шести лет лишения свободы.
В ходе следствия планируется выяснить причины и условия происшествия, проанализировать документацию на оборудование, и дать правовую оценку "действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности".
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
Лента новостейМолния