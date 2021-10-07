https://ria.ru/20211007/sk-1753512229.html

Ребенка на Ямале убило упавшими качелями

Ребенка на Ямале убило упавшими качелями - РИА Новости, 07.10.2021

Ребенка на Ямале убило упавшими качелями

Четырехлетняя девочка скончалась в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как на нее упали качели, сообщает в четверг СУСК по региону. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:27

2021-10-07T14:27

2021-10-07T14:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Четырехлетняя девочка скончалась в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как на нее упали качели, сообщает в четверг СУСК по региону."По данным следствия, 26 сентября в поселке Тазовский на игровой площадке в центре поселка во время игры на 4-летнюю девочку упали незакрепленные качели. Пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой", - говорится в сообщении.По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Виновным – которые пока не установлены - грозит до шести лет лишения свободы.В ходе следствия планируется выяснить причины и условия происшествия, проанализировать документацию на оборудование, и дать правовую оценку "действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности".

https://ria.ru/20190207/1550560830.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)