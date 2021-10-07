https://ria.ru/20211007/shkola-1753590628.html

Школу тренеров ФЦК посетили более 500 представителей из 60 регионов

Школу тренеров ФЦК посетили более 500 представителей из 60 регионов - РИА Новости, 07.10.2021

Школу тренеров ФЦК посетили более 500 представителей из 60 регионов

Более 500 представителей предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" из 60 регионов РФ посетили IV Школу тренеров "Применяй. Обучай. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:28

2021-10-07T21:28

2021-10-07T21:46

технологии

московская область (подмосковье)

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753591608_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f2d157b5c9ada9c91509096627b58cf2.png

МОСКВА, 7 окт - Пресс-служба ФЦК. Более 500 представителей предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" из 60 регионов РФ посетили IV Школу тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй". Одно из самых масштабных мероприятий по развитию тренеров по бережливому производству прошло с 5 по 7 октября в Подмосковье. Организатором выступил Федеральный центр компетенций (ФЦК).На протяжении трех дней внутренние тренеры предприятий имели возможность посетить 8 треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов. Программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям – применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства. В своем приветственном слове к участникам мероприятия генеральный директор ФЦК Николай Соломон затронул тему мотивации к внедрению изменений на производствах."Есть два мотиватора, которые позволяют людям меняться самим и изменять все вокруг себя. Первый – это желание повысить собственную капитализацию, чтобы иметь возможность расти по карьерной лестнице. Второй – угроза потери работы. Например, когда директор предприятия на общем собрании объявляет о том, что если компания и дальше будет работать как прежде, то через год она закроется. Это также для многих сотрудников станет стимулом к изменениям", – рассказал на встрече с участниками школы тренеров генеральный директор ФЦК Николай Соломон.Своим опытом с участниками Школы тренеров поделились эксперты по бережливому производству таких крупных компаний, как Росатом, Северсталь, Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и Вертолеты России."Школа тренеров позволяет не только делиться своими практиками, но и узнавать что-то новое. Во время треков писал своим коллегам в чатах про интересные кейсы, чтобы их также применять в своей работе. Такие мероприятия нужны – они развивают тренеров, дают возможность им обмениваться опытом", – отметил старший менеджер Академии бизнес-системы АО "Северсталь менеджмент" Александр Журавлев.Эксперты и тренеры ФЦК провели для участников треки по таким ключевым направлениям, как управление изменениями и вовлеченностью, управление проектной деятельностью, инструменты мотивации персонала, логистика, тренерские компетенции, повышение эффективности процесса и методика решение проблем."Эффективность Школы тренеров заключается в том, что кроме обучения здесь происходит обмен опытом и лучшими практиками. Примерно половина сегодняшних участников слета – это те, кто реализуют проект первый год. Остальные уже находятся на этапе тиражирования. И это очень важно, так как менее опытные тренеры получают возможность лучше понять, как наиболее эффективно выстроить свою работу после завершения на предприятии пилотного проекта", – подчеркнула заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.Главная особенность развития тренеров – ориентированность на практику. На протяжении трех дней участники совместно с экспертами ФЦК разбирали реальные кейсы национального проекта по оптимизации производства. Всего с 2018 года более 1600 сотрудников предприятий и РЦК обменялись опытом в рамках Школ тренеров.

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, московская область (подмосковье), москва, россия