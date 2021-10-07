Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Москве 15 октября в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели пройдет юношеская секция "РЭН.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы "Точка Юниор" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и Фонда Росконгресс. Мероприятие объединит школьников, видных государственных деятелей и представителей крупных энергетических, нефтегазовых и нефтегазохимических компаний для обсуждения глобальной энергетической повестки и будущего отрасли в России.
В рамках "РЭН.Юниор" подростки примут участие в образовательном "Эко-квесте", где получат базовые знания и навыки экологической безопасности, а также в панельной дискуссии с участием представителей крупных промышленных корпораций, где будет обсуждаться тема профориентации, формирования отраслевой мотивации и выбора профессионального пути в сфере энергетической промышленности.
Директор Фонда "Контент" Елена Соколова подчеркнула важность проведения мероприятия с точки зрения взаимодействия топливно-энергетических корпораций и подрастающего поколения.
"Сегодня школьники определяются с будущей профессией уже на школьной скамье, а компании крайне заинтересованы в налаживании коммуникации для привлечения талантливых специалистов в перспективе. Именно поэтому мы решили создать площадку для диалога между подрастающим поколением и крупнейшими промышленными корпорациями страны", - цитируется в сообщении Соколова.
Кроме того, школьники примут участие в мероприятиях в формате открытого диалога, где встретятся с зампредом правительства РФ Александром Новаком, помощником президента РФ Максимом Орешкиным, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и гендиректором ПАО "Газпромнефть" Александром Дюковым.
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Организаторы Российской энергетической недели – Минэнергетики РФ, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.
"Точка Юниор" (Point Junior) – дискуссионно-коммуникационная платформа Фонда "Контент", объединяющая российских и иностранных школьников с интересными мыслями и стремлением изменить мир.