https://ria.ru/20211007/sektsiya-1753465768.html

Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021

Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021 - РИА Новости, 07.10.2021

Юношеская секция "РЭН.Юниор" пройдет в рамках РЭН-2021

В Москве 15 октября в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели пройдет юношеская секция "РЭН.Юниор", которая объединит школьников старших... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:17

2021-10-07T11:17

2021-10-07T11:17

максим орешкин

фонд "росконгресс"

александр дюков

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152995/58/1529955830_0:205:3277:2048_1920x0_80_0_0_6537752679ea04a8772f129e4d5cda0c.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Москве 15 октября в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели пройдет юношеская секция "РЭН.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие в рамках дискуссионно-коммуникационной платформы "Точка Юниор" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и Фонда Росконгресс. Мероприятие объединит школьников, видных государственных деятелей и представителей крупных энергетических, нефтегазовых и нефтегазохимических компаний для обсуждения глобальной энергетической повестки и будущего отрасли в России.В рамках "РЭН.Юниор" подростки примут участие в образовательном "Эко-квесте", где получат базовые знания и навыки экологической безопасности, а также в панельной дискуссии с участием представителей крупных промышленных корпораций, где будет обсуждаться тема профориентации, формирования отраслевой мотивации и выбора профессионального пути в сфере энергетической промышленности.Директор Фонда "Контент" Елена Соколова подчеркнула важность проведения мероприятия с точки зрения взаимодействия топливно-энергетических корпораций и подрастающего поколения.Кроме того, школьники примут участие в мероприятиях в формате открытого диалога, где встретятся с зампредом правительства РФ Александром Новаком, помощником президента РФ Максимом Орешкиным, министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и гендиректором ПАО "Газпромнефть" Александром Дюковым.Организаторы Российской энергетической недели – Минэнергетики РФ, Фонд Росконгресс, правительство Москвы."Точка Юниор" (Point Junior) – дискуссионно-коммуникационная платформа Фонда "Контент", объединяющая российских и иностранных школьников с интересными мыслями и стремлением изменить мир.

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748511665.html

https://ria.ru/20201111/proekty-1584179067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим орешкин, фонд "росконгресс", александр дюков, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021