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Религия
https://ria.ru/20211007/rolik-1753506912.html
В муфтияте Татарстана назвали провокацией ролик священника из Казани
В муфтияте Татарстана назвали провокацией ролик священника из Казани - РИА Новости, 07.10.2021
В муфтияте Татарстана назвали провокацией ролик священника из Казани
В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) назвали провокацией ролик преподавателя Казанской православной духовной семинарии священника Иоанна... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:07
2021-10-07T14:07
религия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) назвали провокацией ролик преподавателя Казанской православной духовной семинарии священника Иоанна Васильева, в котором тот толкует хадис (предание) о пророке Мухаммеде. По информации сайта Казанской православной духовной семинарии, священник Иоанн Васильев, ранее опубликовавший на канале “Вопросы православия и ислам” в YouTube ролик под названием “Как Умар решение Мухаммеда отменил” - секретарь и старший преподаватель кафедры исламоведения. В ролике Васильев говорит, что в одном из хадисов праведный халиф Умар (в суннитской традиции - один из четырех праведных халифов, возглавлявших созданный Пророком халифат) нарушает заповедь о подчинении пророку Мухаммеду, не соглашясь с ним и отменяя его приказ. “Настоящий смысл хадиса, который автор ролика толкует как несогласие Умара, да будет Аллах им доволен, с решением Пророка и выставляет чуть ли не как сенсацию, понятен любому, кто хоть сколько-нибудь изучал мусульманское богословие из уст в уста от ученых - методом, освященным многовековой традицией нашей религии. &lt;...&gt; У мусульманских богословов могут быть разные трактовки хадиса и дискуссии о том, какое толкование сильнее и лучше раскрывает смысл - но эти разногласия по-прежнему находятся в русле научной традиции ислама. А сказать о комментаторах сунны (предания - ред.), что они “не говорят по сути ничего вразумительного” - это, извините, либо невежество, либо провокация”, - говорится в отзыве шариатского отдела ДУМ РТ. Его процитировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем Telegram-канале. По мнению шариатского отдела, Васильев исказил смысл хадиса. “Мы убеждены, что такой [богословский] диалог должен происходить максимально тактично, в форме, не угрожающей межконфессиональному миру в республике Татарстан, спокойным и добрососедским отношениям православных и мусульман. &lt;...&gt; В ситуации с деятельностью о. Иоанна увы мы наблюдаем - наоборот - недостаток компетентности как в области мусульманского богословия, так и в области арабского языка (на владение которым о. Иоанн претендует). Нам приходит в голову и второе возможное объяснение такого поведения Васильева: он намеренно разжигает вражду между конфессиями в нашей республике”, - отмечается в отзыве муфтията. В ДУМ РТ отметили, что с понимаем относятся к тому, что православные христиане могут публично выражать несогласие с догмами мусульманского богословия, либо с мусульманскими интерпретациями православного вероучения. И поэтому в муфтияте допускают диспуты между мусульманскими и христианскими богословами. “Тем не менее, мы убеждены, что подобное публичное несогласие должно оставаться в рамках академической теологии, а выступающий с критикой учения другой религии должен иметь обширные знания по теме и всесторонне изучить все ее нюансы. Мы определенно ожидаем от человека со стороны, говорящего что-либо об исламе, компетенции не ниже, чем у теолога-мусульманина. В противном случае, его слова просто не должны приниматься во внимание”, - заявили в муфтияте.
https://ria.ru/20210408/koran-1727406098.html
https://ria.ru/20210118/ieronim-1593494122.html
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республика татарстан (татарстан), youtube, камиль самигуллин, telegram (приложение)
14:07 07.10.2021
 

В муфтияте Татарстана назвали провокацией ролик священника из Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) назвали провокацией ролик преподавателя Казанской православной духовной семинарии священника Иоанна Васильева, в котором тот толкует хадис (предание) о пророке Мухаммеде.
По информации сайта Казанской православной духовной семинарии, священник Иоанн Васильев, ранее опубликовавший на канале “Вопросы православия и ислам” в YouTube ролик под названием “Как Умар решение Мухаммеда отменил” - секретарь и старший преподаватель кафедры исламоведения. В ролике Васильев говорит, что в одном из хадисов праведный халиф Умар (в суннитской традиции - один из четырех праведных халифов, возглавлявших созданный Пророком халифат) нарушает заповедь о подчинении пророку Мухаммеду, не соглашясь с ним и отменяя его приказ.
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“Настоящий смысл хадиса, который автор ролика толкует как несогласие Умара, да будет Аллах им доволен, с решением Пророка и выставляет чуть ли не как сенсацию, понятен любому, кто хоть сколько-нибудь изучал мусульманское богословие из уст в уста от ученых - методом, освященным многовековой традицией нашей религии. <...> У мусульманских богословов могут быть разные трактовки хадиса и дискуссии о том, какое толкование сильнее и лучше раскрывает смысл - но эти разногласия по-прежнему находятся в русле научной традиции ислама. А сказать о комментаторах сунны (предания - ред.), что они “не говорят по сути ничего вразумительного” - это, извините, либо невежество, либо провокация”, - говорится в отзыве шариатского отдела ДУМ РТ. Его процитировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем Telegram-канале.
По мнению шариатского отдела, Васильев исказил смысл хадиса. “Мы убеждены, что такой [богословский] диалог должен происходить максимально тактично, в форме, не угрожающей межконфессиональному миру в республике Татарстан, спокойным и добрососедским отношениям православных и мусульман. <...> В ситуации с деятельностью о. Иоанна увы мы наблюдаем - наоборот - недостаток компетентности как в области мусульманского богословия, так и в области арабского языка (на владение которым о. Иоанн претендует). Нам приходит в голову и второе возможное объяснение такого поведения Васильева: он намеренно разжигает вражду между конфессиями в нашей республике”, - отмечается в отзыве муфтията.
В ДУМ РТ отметили, что с понимаем относятся к тому, что православные христиане могут публично выражать несогласие с догмами мусульманского богословия, либо с мусульманскими интерпретациями православного вероучения. И поэтому в муфтияте допускают диспуты между мусульманскими и христианскими богословами.
“Тем не менее, мы убеждены, что подобное публичное несогласие должно оставаться в рамках академической теологии, а выступающий с критикой учения другой религии должен иметь обширные знания по теме и всесторонне изучить все ее нюансы. Мы определенно ожидаем от человека со стороны, говорящего что-либо об исламе, компетенции не ниже, чем у теолога-мусульманина. В противном случае, его слова просто не должны приниматься во внимание”, - заявили в муфтияте.
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