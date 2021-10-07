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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211007/roboty-1753550841.html
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64% - РИА Новости, 07.10.2021
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%
За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:36
2021-10-07T17:36
россия-китай: главное
китай
роботы
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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные.За январь-август 2021 года объем производства промышленных роботов в Китае достиг 239 249 единиц, увеличившись на 63,9% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления КНР.Только в августе производство промышленных роботов в стране составило 32 828 единиц, что на 57,4% больше, чем за август 2020 года.
https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html
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китай, роботы
17:36 07.10.2021
 

Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%

© AFP 2021 / STRРабочий на заводе заводе по производству промышленных роботов в Китае
Рабочий на заводе заводе по производству промышленных роботов в Китае - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные.
За январь-август 2021 года объем производства промышленных роботов в Китае достиг 239 249 единиц, увеличившись на 63,9% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления КНР.
Порт Яншань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 13:55Россия-Китай: Главное
Китай построит серию роботизированных портов
Только в августе производство промышленных роботов в стране составило 32 828 единиц, что на 57,4% больше, чем за август 2020 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоботы
 
 
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