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Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64% - РИА Новости, 07.10.2021
Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%
За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:36
2021-10-07T17:36
2021-10-07T17:36
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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные.За январь-август 2021 года объем производства промышленных роботов в Китае достиг 239 249 единиц, увеличившись на 63,9% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления КНР.Только в августе производство промышленных роботов в стране составило 32 828 единиц, что на 57,4% больше, чем за август 2020 года.
https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html
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китай, роботы