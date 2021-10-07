https://ria.ru/20211007/roboty-1753550841.html

Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%

Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64% - РИА Новости, 07.10.2021

Производство промышленных роботов в Китае выросло за 8 месяцев на 64%

За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:36

2021-10-07T17:36

2021-10-07T17:36

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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые восемь месяцев этого года производство промышленных роботов в Китае быстро росло, свидетельствуют официальные данные.За январь-август 2021 года объем производства промышленных роботов в Китае достиг 239 249 единиц, увеличившись на 63,9% в годовом исчислении, показали данные Государственного статистического управления КНР.Только в августе производство промышленных роботов в стране составило 32 828 единиц, что на 57,4% больше, чем за август 2020 года.

https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, роботы