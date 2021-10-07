https://ria.ru/20211007/remont-1753512544.html
Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве
Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве - РИА Новости, 07.10.2021
Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве
Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:29
2021-10-07T14:29
2021-10-07T14:29
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе, рядом с домом 23 на 5-м Донском проезде",- говорится в сообщении.Отмечается, что меньше чем за полгода заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления и привели в порядок служебные помещения.На время проведения работ сооружение полностью не перекрывали – часть перехода всегда была открыта для пешеходов.
https://ria.ru/20211007/park-1753461012.html
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы