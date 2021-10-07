https://ria.ru/20211007/remont-1753512544.html

Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве

Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве - РИА Новости, 07.10.2021

Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве

Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:29

2021-10-07T14:29

2021-10-07T14:29

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе, рядом с домом 23 на 5-м Донском проезде",- говорится в сообщении.Отмечается, что меньше чем за полгода заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления и привели в порядок служебные помещения.На время проведения работ сооружение полностью не перекрывали – часть перехода всегда была открыта для пешеходов.

https://ria.ru/20211007/park-1753461012.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы