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Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве
Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве - РИА Новости, 07.10.2021
Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве
Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:29
2021-10-07T14:29
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе, рядом с домом 23 на 5-м Донском проезде",- говорится в сообщении.Отмечается, что меньше чем за полгода заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления и привели в порядок служебные помещения.На время проведения работ сооружение полностью не перекрывали – часть перехода всегда была открыта для пешеходов.
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москва, городское хозяйство москвы
14:29 07.10.2021
 

Капремонт подземного перехода в Донском районе завершили в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе завершили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили капремонт подземного пешеходного перехода в Донском районе, рядом с домом 23 на 5-м Донском проезде",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что меньше чем за полгода заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления и привели в порядок служебные помещения.
На время проведения работ сооружение полностью не перекрывали – часть перехода всегда была открыта для пешеходов.
"До конца года в Москве отремонтируем 14 подземных пешеходных переходов, работы завершены на трех из них",- говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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