https://ria.ru/20211007/rekonstruktsiya-1753503958.html

Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года

Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года - РИА Новости, 07.10.2021

Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года

В Твери до конца года планируется передать в эксплуатацию реконструированный инжиниринговый центр группы компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК),... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:51

2021-10-07T13:51

2021-10-07T13:51

тверская область

тверь

игорь руденя

кск

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ТВЕРЬ, 7 окт. – РИА Новости. В Твери до конца года планируется передать в эксплуатацию реконструированный инжиниринговый центр группы компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК), сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Инжиниринговый центр – один из ключевых объектов промтехнопарка КСК в Твери, его реконструкция началась в 2021 году. Основные строительные процессы в настоящее время завершены, до конца текущего года площадка будет передана в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе.В здании центра общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров разместятся инжиниринговые подразделения предприятий транспортного машиностроения, а также другие региональные субъекты среднего и малого предпринимательства.Проект промтехнопарка КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года та была открыта первая очередь производства. Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.

https://ria.ru/20211006/podderzhka-1753364485.html

тверь

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тверь, игорь руденя, кск