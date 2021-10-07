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Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года
Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года - РИА Новости, 07.10.2021
Инжиниринговый центр КСК в Твери реконструируют до конца года
В Твери до конца года планируется передать в эксплуатацию реконструированный инжиниринговый центр группы компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК),... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:51
2021-10-07T13:51
2021-10-07T13:51
тверская область
тверь
игорь руденя
кск
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ТВЕРЬ, 7 окт. – РИА Новости. В Твери до конца года планируется передать в эксплуатацию реконструированный инжиниринговый центр группы компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК), сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Инжиниринговый центр – один из ключевых объектов промтехнопарка КСК в Твери, его реконструкция началась в 2021 году. Основные строительные процессы в настоящее время завершены, до конца текущего года площадка будет передана в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе.В здании центра общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров разместятся инжиниринговые подразделения предприятий транспортного машиностроения, а также другие региональные субъекты среднего и малого предпринимательства.Проект промтехнопарка КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года та была открыта первая очередь производства. Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.
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тверь, игорь руденя, кск
ТВЕРЬ, 7 окт. – РИА Новости. В Твери до конца года планируется передать в эксплуатацию реконструированный инжиниринговый центр группы компаний "Ключевые Системы и Компоненты" (ГК КСК), сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Инжиниринговый центр – один из ключевых объектов промтехнопарка КСК
в Твери, его реконструкция началась в 2021 году. Основные строительные процессы в настоящее время завершены, до конца текущего года площадка будет передана в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе.
В здании центра общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров разместятся инжиниринговые подразделения предприятий транспортного машиностроения, а также другие региональные субъекты среднего и малого предпринимательства.
Проект промтехнопарка КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года та была открыта первая очередь производства. Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.
В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 миллиардов рублей, заявлено размещение 22 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тысяч рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.
В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя
представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России
и министру обороны.
Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.