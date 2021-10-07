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https://ria.ru/20211007/razumkov-1753543050.html
Эксперт оценил перспективы Разумкова после ухода с поста спикера Рады
Эксперт оценил перспективы Разумкова после ухода с поста спикера Рады - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперт оценил перспективы Разумкова после ухода с поста спикера Рады
У бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова перспективное политическое будущее, он может рассчитывать на следующих парламентских выборах на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:51
2021-10-07T16:51
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
руслан бортник
дмитрий разумков
александр корниенко
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. У бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова перспективное политическое будущее, он может рассчитывать на следующих парламентских выборах на поддержку украинцев, которые разочаровались в действующей власти, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Верховная рада в четверг отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. "Слуга народа" на должность спикера парламента выдвинула Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером Рады, а на его пост принято решение делегировать главу партии Александра Корниенко. Очередные парламентские выборы должны пройти осенью 2023 года."Политическое будущее есть. Потенциально Разумков может стать точкой сборки тех людей, которые разочаровались в партии "Слуга народа", которые голосовали за нее раньше. Таких людей в нашем обществе, я думаю, 20-25%", - сказал Бортник РИА Новости.По его мнению, чтобы сыскать одобрение этого электората, Разумкову необходима идеологическая платформа, которой у него пока нет, кадровый потенциал и финансово-медийная поддержка со стороны большого украинского бизнеса."Сможет ли он собрать этот паззл воедино – вопрос открытый… Потенциально Разумков может бороться за статус настоящего Голобородько (президент из сериала "Слуга народа", которого сыграл Владимир Зеленский – ред.) или настоящего Зеленского", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан бортник, дмитрий разумков, александр корниенко
16:51 07.10.2021
 
Эксперт оценил перспективы Разумкова после ухода с поста спикера Рады

Аналитик Бортник: у Разумкова перспективное политическое будущее

© REUTERS / Valentyn OgirenkoДмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины
Дмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. У бывшего спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова перспективное политическое будущее, он может рассчитывать на следующих парламентских выборах на поддержку украинцев, которые разочаровались в действующей власти, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Верховная рада в четверг отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. "Слуга народа" на должность спикера парламента выдвинула Руслана Стефанчука, который сейчас является первым вице-спикером Рады, а на его пост принято решение делегировать главу партии Александра Корниенко. Очередные парламентские выборы должны пройти осенью 2023 года.
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"Политическое будущее есть. Потенциально Разумков может стать точкой сборки тех людей, которые разочаровались в партии "Слуга народа", которые голосовали за нее раньше. Таких людей в нашем обществе, я думаю, 20-25%", - сказал Бортник РИА Новости.
По его мнению, чтобы сыскать одобрение этого электората, Разумкову необходима идеологическая платформа, которой у него пока нет, кадровый потенциал и финансово-медийная поддержка со стороны большого украинского бизнеса.
"Сможет ли он собрать этот паззл воедино – вопрос открытый… Потенциально Разумков может бороться за статус настоящего Голобородько (президент из сериала "Слуга народа", которого сыграл Владимир Зеленский – ред.) или настоящего Зеленского", - добавил эксперт.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРуслан БортникДмитрий РазумковАлександр Корниенко
 
 
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