https://ria.ru/20211007/razumkov-1753504674.html

Эксперт прокомментировал отставку Разумкова

Эксперт прокомментировал отставку Разумкова - РИА Новости, 07.10.2021

Эксперт прокомментировал отставку Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский стремился к отставке спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, которого считал своим конкурентом, теперь позиции... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:53

2021-10-07T13:53

2021-10-07T13:53

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

богдан безпалько

руслан стефанчук

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стремился к отставке спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, которого считал своим конкурентом, теперь позиции главы государства усилятся, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.В четверг Рада отправила Разумкова в отставку. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В партии власти ранее заявили, что этот пост в случае отставки Разумкова займет его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа"."Совершенно очевидно, что Зеленский добивался отставки Дмитрия Разумкова, видя в нем своего конкурента", - сказал Безпалько.По его словам, украинский лидер готовится к выборам, которые пройдут через два года, и "пытается устранить всех возможных конкурентов".Эксперт уверен, то отставка Разумкова усилит позиции нынешнего украинского лидера. "Зеленский пошел на такой шаг для того, чтобы Разумков не мог использовать свое положение для "наращивания своего политического капитала", - считает Безпалько.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/razumkov-1753494921.html

https://ria.ru/20211007/razumkov-1753469012.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, богдан безпалько, руслан стефанчук, россия