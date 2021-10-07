Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/razumkov-1753469012.html
Разумков отказался оценивать работу Зеленского
Разумков отказался оценивать работу Зеленского - РИА Новости, 07.10.2021
Разумков отказался оценивать работу Зеленского
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:15
2021-10-07T11:23
верховная рада украины
дмитрий разумков
в мире
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8b2db3843d6c8f0ebe53f24263328a67.jpg
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского, заявив, что ответ даст народ на выборах.Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, который также был избран в парламент от партии "Слуга народа".Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html
https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753021332.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725566_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16a5e6522240aadfcbe11d555a3177ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, дмитрий разумков, в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук
11:15 07.10.2021 (обновлено: 11:23 07.10.2021)
 
Разумков отказался оценивать работу Зеленского

Спикер Рады Разумков, которого хотят отправить в отставку, отказался оценивать Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского, заявив, что ответ даст народ на выборах.
Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, который также был избран в парламент от партии "Слуга народа".
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 19:46
На Украине предложили на пост спикера Рады обезьяну с гранатой
"Оценку и мне, и президенту, и всем тем, кто в этой Раде и у власти в целом, и в оппозиции, давать буду не я, а люди. У меня таких полномочий нет. И эта оценка будет на выборах, где нам каждому поставят свой плюс или минус", - сказал Разумков на заседании Рады в четверг.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 15:54
В Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
 
Верховная Рада УкраиныДмитрий РазумковВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан Стефанчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Лента новостейМолния