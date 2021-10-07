11:15 07.10.2021 (обновлено: 11:23 07.10.2021)
Разумков отказался оценивать работу Зеленского
Спикер Рады Разумков, которого хотят отправить в отставку, отказался оценивать Зеленского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского, заявив, что ответ даст народ на выборах.
Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, который также был избран в парламент от партии "Слуга народа".
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"Оценку и мне, и президенту, и всем тем, кто в этой Раде и у власти в целом, и в оппозиции, давать буду не я, а люди. У меня таких полномочий нет. И эта оценка будет на выборах, где нам каждому поставят свой плюс или минус", - сказал Разумков на заседании Рады в четверг.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
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