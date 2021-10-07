https://ria.ru/20211007/razumkov-1753469012.html

Разумков отказался оценивать работу Зеленского

Разумков отказался оценивать работу Зеленского - РИА Новости, 07.10.2021

Разумков отказался оценивать работу Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:15

2021-10-07T11:15

2021-10-07T11:23

верховная рада украины

дмитрий разумков

в мире

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, которого намерены отправить в отставку, не стал давать оценку работы президента страны Владимира Зеленского, заявив, что ответ даст народ на выборах.Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, который также был избран в парламент от партии "Слуга народа".Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

https://ria.ru/20211004/sanktsii-1753021332.html

украина

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верховная рада украины, дмитрий разумков, в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук