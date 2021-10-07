https://ria.ru/20211007/razoruzhenie-1753437916.html

Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении

Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении - РИА Новости, 07.10.2021

Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении

Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:19

2021-10-07T00:19

2021-10-07T00:23

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир ермаков

россия

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН."РФ призывает государства-члены ООН к равноправному сотрудничеству по всему спектру вопросов обеспечения международного мира и безопасности, к отказу от конфронтационных приемов, нормализации работы разоруженческого механизма ООН", - процитировал Ермакова член российской делегации.

https://ria.ru/20210128/razoruzhenie-1595020203.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия