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Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении - РИА Новости, 07.10.2021
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении
Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:19
2021-10-07T00:19
2021-10-07T00:23
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН."РФ призывает государства-члены ООН к равноправному сотрудничеству по всему спектру вопросов обеспечения международного мира и безопасности, к отказу от конфронтационных приемов, нормализации работы разоруженческого механизма ООН", - процитировал Ермакова член российской делегации.
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оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия
00:19 07.10.2021 (обновлено: 00:23 07.10.2021)
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении
Дипломат Ермаков: Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении