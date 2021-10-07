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Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении - РИА Новости, 07.10.2021
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении
Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:19
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оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН."РФ призывает государства-члены ООН к равноправному сотрудничеству по всему спектру вопросов обеспечения международного мира и безопасности, к отказу от конфронтационных приемов, нормализации работы разоруженческого механизма ООН", - процитировал Ермакова член российской делегации.
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оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия
00:19 07.10.2021 (обновлено: 00:23 07.10.2021)
 
Россия призвала страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении

Дипломат Ермаков: Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия призывает страны ООН к равноправному сотрудничеству в разоружении и нормализации разоруженческого механизма организации, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.
"РФ призывает государства-члены ООН к равноправному сотрудничеству по всему спектру вопросов обеспечения международного мира и безопасности, к отказу от конфронтационных приемов, нормализации работы разоруженческого механизма ООН", - процитировал Ермакова член российской делегации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 18:47
Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
 
ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЕрмаковРоссия
 
 
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