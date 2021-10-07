https://ria.ru/20211007/razgovor-1753473343.html

Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию

Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию - РИА Новости, 07.10.2021

Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договоренностей в сфере экономической... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:39

2021-10-07T11:39

2021-10-07T11:41

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договоренностей в сфере экономической интеграции двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государства обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ 14-15 октября в Минске, заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре."Лукашенко также тепло поздравил Путина с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов", - подчеркивается в сообщении.Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По его итогам были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20211002/baza-1752761244.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, снг, александр лукашенко, россия