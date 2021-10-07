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Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию
Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию - РИА Новости, 07.10.2021
Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договоренностей в сфере экономической... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:39
2021-10-07T11:41
в мире
белоруссия
владимир путин
снг
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договоренностей в сфере экономической интеграции двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государства обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ 14-15 октября в Минске, заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре."Лукашенко также тепло поздравил Путина с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов", - подчеркивается в сообщении.Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По его итогам были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, снг, александр лукашенко, россия
11:39 07.10.2021 (обновлено: 11:41 07.10.2021)
 
Лукашенко обсудил с Путиным экономическую интеграцию

Лукашенко обсудил с Путиным по телефону экономическую интеграцию России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным реализацию договоренностей в сфере экономической интеграции двух стран, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 11:27
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией
Отмечается, что главы государства обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ 14-15 октября в Минске, заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре.
"Лукашенко также тепло поздравил Путина с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов", - подчеркивается в сообщении.
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По его итогам были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.
Предполагается, что пакет союзных программ будет утвержден Путиным и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое может состояться 4 ноября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 01:06Союзное государство
Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
 
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