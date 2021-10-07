https://ria.ru/20211007/rakova-1753460386.html
Следствие попросит об аресте экс-замминистра Раковой
Следствие попросит об аресте экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 07.10.2021
Следствие попросит об аресте экс-замминистра Раковой
Следствие намерено просить об аресте экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:37
2021-10-07T10:37
2021-10-07T10:37
происшествия
москва
сбербанк россии
марина ракова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следствие намерено просить об аресте экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщил РИА Новости информированный источник."Сегодня ей должны избрать меру пресечения. Планируется арест", - сказал собеседник агентства.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия. Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html
https://ria.ru/20211006/sberbank-1753307681.html
https://ria.ru/20210930/rakova-1752462283.html
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происшествия, москва, сбербанк россии, марина ракова
Следствие попросит об аресте экс-замминистра Раковой
Следствие попросит об аресте экс-замминистра просвещения и экс-замглавы Сбербанка Раковой
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Следствие намерено просить об аресте экс-замминистра просвещения Марины Раковой
, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сегодня ей должны избрать меру пресечения. Планируется арест", - сказал собеседник агентства.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия. Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка
- обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.