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"Слуга народа" предложила Стефанчука на должность нового спикера Рады
"Слуга народа" предложила Стефанчука на должность нового спикера Рады - РИА Новости, 07.10.2021
"Слуга народа" предложила Стефанчука на должность нового спикера Рады
Пропрезидентская фракция в Верховной раде Украины "Слуга народа" предлагает назначить на должность спикера парламента Руслана Стефанчука, который сейчас... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:25
2021-10-07T12:25
в мире
верховная рада украины
партия "слуга народа"
руслан стефанчук
александр корниенко
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Пропрезидентская фракция в Верховной раде Украины "Слуга народа" предлагает назначить на должность спикера парламента Руслана Стефанчука, который сейчас занимает должность первого вице-спикера Рады, заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в четверг.Верховная рада в четверг отправила в отставку спикера парламента Разумкова, такое решение поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает."Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук", - написала Палийчук в своем Telegram-канале.По ее словам, на должность первого вице-спикера принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
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в мире, верховная рада украины, партия "слуга народа", руслан стефанчук, александр корниенко
12:25 07.10.2021
 
"Слуга народа" предложила Стефанчука на должность нового спикера Рады

"Слуга народа" предложила первого вице-спикера Стефанчука на должность нового спикера Рады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук
Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Пропрезидентская фракция в Верховной раде Украины "Слуга народа" предлагает назначить на должность спикера парламента Руслана Стефанчука, который сейчас занимает должность первого вице-спикера Рады, заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в четверг.
Верховная рада в четверг отправила в отставку спикера парламента Разумкова, такое решение поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.
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"Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук", - написала Палийчук в своем Telegram-канале.
По ее словам, на должность первого вице-спикера принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
 
В миреВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Руслан СтефанчукАлександр Корниенко
 
 
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