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Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней
Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней - РИА Новости, 07.10.2021
Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней
Крымские исполнители поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения песней, сообщила пресс-служба министерства информации и связи региона. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:04
2021-10-07T15:04
2021-10-07T15:36
общество
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Крымские исполнители поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения песней, сообщила пресс-служба министерства информации и связи региона.Рэперы сочинили композицию и сняли видеоклип в Крыму."Владимир Путин для Крыма больше, чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление", - приводит ведомство слова автора речитатива Влада Молчанова.Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия
15:04 07.10.2021 (обновлено: 15:36 07.10.2021)
Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней
Крымские исполнители записали поздравительный речитатив для Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости.
Крымские исполнители поздравили президента РФ Владимира Путина
с днем рождения песней, сообщила пресс-служба министерства информации и связи региона.
Рэперы сочинили композицию и сняли видеоклип в Крыму.
"Владимир Путин для Крыма больше, чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление", - приводит ведомство слова автора речитатива Влада Молчанова.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.