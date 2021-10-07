https://ria.ru/20211007/putin-1753520372.html

Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней

Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней - РИА Новости, 07.10.2021

Крымские исполнители поздравили Путина с днем рождения песней

Крымские исполнители поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения песней, сообщила пресс-служба министерства информации и связи региона. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:04

2021-10-07T15:04

2021-10-07T15:36

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457545_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_f626f6b6ee7335a906de2b7c83c307cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Крымские исполнители поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения песней, сообщила пресс-служба министерства информации и связи региона.Рэперы сочинили композицию и сняли видеоклип в Крыму."Владимир Путин для Крыма больше, чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление", - приводит ведомство слова автора речитатива Влада Молчанова.Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия