Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/putin-1753464788.html
Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения
Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения
Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил большой вклад российского лидера Владимира Путина в укрепление отношений двух стран, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:55
2021-10-07T10:55
в мире
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_405a30be98d2179b1ba49645c703d2db.jpg
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил большой вклад российского лидера Владимира Путина в укрепление отношений двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.Как сообщается, в четверг во время телефонного разговора лидер Киргизии поздравил президента России с днем рождения, пожелал ему "крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Лидеры двух стран обсудили актуальные аспекты киргизско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях."Президент высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в этом деле", - заявил представитель пресс-службы.Отмечается, что Жапаров также поздравил главу России с "успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем" (парламентом Киргизии."В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211007/putin-1753462661.html
https://ria.ru/20211007/putin-1753461367.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_e1890f00079dc526ce745c38c19ad8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия
10:55 07.10.2021
 
Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения

Президент Киргизии Жапаров отметил вклад Путина в укрепление двусторонних отношений

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил большой вклад российского лидера Владимира Путина в укрепление отношений двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.
Как сообщается, в четверг во время телефонного разговора лидер Киргизии поздравил президента России с днем рождения, пожелал ему "крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Лидеры двух стран обсудили актуальные аспекты киргизско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
10:46
Президент Армении поздравил Путина с днем рождения
"Президент высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в этом деле", - заявил представитель пресс-службы.
Отмечается, что Жапаров также поздравил главу России с "успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем" (парламентом Киргизии.
"В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки", - добавили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
10:41
Володин поздравил Путина с днем рождения
 
В миреКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Лента новостейМолния