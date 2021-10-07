https://ria.ru/20211007/putin-1753464788.html

Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения

Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения

Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил большой вклад российского лидера Владимира Путина в укрепление отношений двух стран, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:55

2021-10-07T10:55

2021-10-07T10:55

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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил большой вклад российского лидера Владимира Путина в укрепление отношений двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.Как сообщается, в четверг во время телефонного разговора лидер Киргизии поздравил президента России с днем рождения, пожелал ему "крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Лидеры двух стран обсудили актуальные аспекты киргизско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях."Президент высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в этом деле", - заявил представитель пресс-службы.Отмечается, что Жапаров также поздравил главу России с "успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем" (парламентом Киргизии."В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211007/putin-1753462661.html

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в мире, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия