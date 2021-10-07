https://ria.ru/20211007/putin-1753462661.html

Президент Армении поздравил Путина с днем рождения

Президент Армении поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Президент Армении поздравил Путина с днем рождения

Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании Владимиру Путину по случаю дня рождения отметил, что в республике ценят вклад российского лидера в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:46

2021-10-07T10:46

2021-10-07T10:46

в мире

владимир путин

армен саркисян

россия

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ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании Владимиру Путину по случаю дня рождения отметил, что в республике ценят вклад российского лидера в развитие двустороннего сотрудничества."С Вашим именем связаны возрождение России - ее динамичное развитие, наращивание экономического и оборонного потенциала, неуклонный рост авторитета страны на международной арене. В Армении высоко ценят Вас и Ваш весомый вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и в поддержание мира и стабильности в регионе", - говорится в послании, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.Саркисян выразил уверенность, что "союзнические отношения, основанные на многовековом братстве и взаимном доверии наших народов и нацеленные на будущее, будут и впредь способствовать продвижению двусторонней повестки дня и практической реализации потенциала сотрудничества"."От всей души желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, новых больших успехов в Вашей многогранной государственной деятельности, а народу братской России - мира, здоровья, счастья и благополучия", - говорится в послании.

https://ria.ru/20211007/putin-1753461367.html

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в мире, владимир путин, армен саркисян, россия