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Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости
Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости - РИА Новости, 07.10.2021
Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости
Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом –... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:28
2021-10-07T13:28
2021-10-07T13:28
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – снижению бедности, сказал губернатор области Александр Моор.Модель клиентоцентричного кадрового центра разработала группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению авторов проекта, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.По информации пресс-службы губернатора области, в этом году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.По словам Моора, справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости
. Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – снижению бедности, сказал губернатор области Александр Моор
.
Модель клиентоцентричного кадрового центра разработала группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению авторов проекта, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.
По информации пресс-службы губернатора области, в этом году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.
По словам Моора, справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно.
"Необходимо создавать для людей возможности трудиться, заниматься любимым делом", – заявил глава региона.