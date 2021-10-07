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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости
Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости - РИА Новости, 07.10.2021
Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости
Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом –... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:28
2021-10-07T13:28
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – снижению бедности, сказал губернатор области Александр Моор.Модель клиентоцентричного кадрового центра разработала группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению авторов проекта, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.По информации пресс-службы губернатора области, в этом году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.По словам Моора, справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно.
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александр моор
13:28 07.10.2021
 

Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости

© РИА Новости / Сергей РусановАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – снижению бедности, сказал губернатор области Александр Моор.
Модель клиентоцентричного кадрового центра разработала группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению авторов проекта, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:47Тюменская область
Моор: у Тюмени должна быть собственная социокультурная среда
По информации пресс-службы губернатора области, в этом году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.
По словам Моора, справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно.
"Необходимо создавать для людей возможности трудиться, заниматься любимым делом", – заявил глава региона.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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