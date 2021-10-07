https://ria.ru/20211007/proekt-1753497871.html

Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости

Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости - РИА Новости, 07.10.2021

Глава Тюменской области оценил проект перестройки службы занятости

Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом –... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:28

2021-10-07T13:28

2021-10-07T13:28

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 7 окт – РИА Новости. Реализуемый в Тюменской области проект трансформации службы занятости населения поможет решению одной из важнейших задач, стоящих перед страной и регионом – снижению бедности, сказал губернатор области Александр Моор.Модель клиентоцентричного кадрового центра разработала группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По мнению авторов проекта, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.По информации пресс-службы губернатора области, в этом году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса "Карьерный трек", который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.По словам Моора, справиться с проблемой бедности одними только методами социальной поддержки невозможно.

https://ria.ru/20210928/sreda-1752146838.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор