https://ria.ru/20211007/privivki-1753504898.html
Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС
Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС - РИА Новости, 07.10.2021
Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС
Россияне теперь смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:54
2021-10-07T13:54
2021-10-07T13:54
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
полис омс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба кабмина."Российские граждане теперь смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Закон об этом вступил в силу 1 октября", - говорится в сообщении.Добавляется, что правила обеспечения медорганизаций вакцинами утвердил глава правительства Михаил Мишустин.Отмечается, что это будут вакцины, включенные в нацкалендарь профилактических прививок, среди которых, в частности, прививки против гриппа, столбняка, гепатита В и другие."Обеспечивать клиники такими вакцинами будет государство. Новым постановлением утверждается порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и для государственных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что заявки на поставку препаратов с указанием объёма будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан.
https://ria.ru/20210930/oms-1752531483.html
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752120184.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, полис омс
Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС
Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе ОМС
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба кабмина.
"Российские граждане теперь смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС
). Закон об этом вступил в силу 1 октября", - говорится в сообщении.
Добавляется, что правила обеспечения медорганизаций вакцинами утвердил глава правительства Михаил Мишустин
.
Отмечается, что это будут вакцины, включенные в нацкалендарь профилактических прививок, среди которых, в частности, прививки против гриппа, столбняка, гепатита В и другие.
"Обеспечивать клиники такими вакцинами будет государство. Новым постановлением утверждается порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и для государственных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что заявки на поставку препаратов с указанием объёма будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан.