https://ria.ru/20211007/privivki-1753504898.html

Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС

Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС - РИА Новости, 07.10.2021

Россияне смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках по ОМС

Россияне теперь смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:54

2021-10-07T13:54

2021-10-07T13:54

общество

михаил мишустин

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полис омс

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут бесплатно делать прививки в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба кабмина."Российские граждане теперь смогут бесплатно делать прививки не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Закон об этом вступил в силу 1 октября", - говорится в сообщении.Добавляется, что правила обеспечения медорганизаций вакцинами утвердил глава правительства Михаил Мишустин.Отмечается, что это будут вакцины, включенные в нацкалендарь профилактических прививок, среди которых, в частности, прививки против гриппа, столбняка, гепатита В и другие."Обеспечивать клиники такими вакцинами будет государство. Новым постановлением утверждается порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и для государственных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что заявки на поставку препаратов с указанием объёма будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан.

https://ria.ru/20210930/oms-1752531483.html

https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752120184.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, полис омс