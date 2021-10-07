Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса в 2021 году
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"Ректор Московского авиационного института Михаил Погосян с лауреатами в номинации "Цифровая трансформация"
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Награждение победителей премии IT Stars имени Георгия Генса состоялось в среду в Москве передает корреспондент РИА Новости.
Премия, учрежденная группой компаний "Ланит" в 2020 году, присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов. Она носит имя Георгия Генса, который стоял у истоков развития информационных технологий в России, много сделал для становления информационного общества в нашей стране.
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"Вел церемонию награждения известный телеведущий Роман Будников
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"
Вел церемонию награждения известный телеведущий Роман Будников
В 2021 году (это второй год проекта) оргкомитет премии получил 214 заявок от претендентов, что более, чем вдвое превышает количество поданных в прошлом году заявок. Также по сравнению с 2020 годом были добавлены две новые номинации.
"Уровень проектов и команд очень вырос: это видно даже в рамках года. И дальше с каждым годом будет круче и круче, ведь сейчас такое время, когда всё очень быстро меняется, и ИТ являются драйвером этих изменений", - отметил президент ГК "Ланит" Филипп Генс, открывая торжественную церемониюнаграждения.
Он добавил, что каждый год организаторы будут обновлять список номинаций, хотя ключевые из них сохранятся. Формирование списка будет зависеть от того, что происходит в мире и что на данный момент наиболее востребовано.
"Уникальность премии в том, что проект-победитель получает две награды – для заказчика и для исполнителя. Роль исполнителя в создании сложных решений очень ценна, и было бы справедливо ее подсветить", - сказал Генс.
Кто победил
В этом году лауреатов определяли в семи номинациях: "Инновационное ИТ-решение/продукт", "Инновационный проект в бизнесе", "Инновационный проект в госсекторе", "Инновационный проект социальной направленности", "Умные решения в регионах России", "Инновационный проект в здравоохранении" и "Цифровая трансформация".
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит" Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис вручает награду лауреату в номинации "Инновационный проект в бизнесе"
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис вручает награду лауреату в номинации "Инновационный проект в бизнесе"
В номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт" лауреатом стала команда X5 Retail Group (заказчик и разработчик в одном лице), которая представила инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания. По словам представителей X5, это крупнейшее на сегодня внедрение биометрической оплаты за пределами Китая.
В номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе" победил проект "Подсчет пассажиров на общественном транспорте". Его исполнитель - ComBox Technology, заказчик - "Третий парк".
Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование", выполненный "Ланит", признан лучшим в номинации "Инновационный проект в госсекторе". Заказчиком выступило Федеральное казначейство.
"Было сложно представить, что мы можем в системе госзакупок вырасти до ГИС (государственной информационной системы) через которую проходит по сути 30% ВВП страны – госконтракты на 30 триллионов рублей", - отметила Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства. Она добавила, что такая премия должна набирать обороты и стать своеобразным "Оскаром" в сфере информационных технологий.
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе с наградой. Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование" признан лучшим в номинации "Инновационный проект в государственном секторе"
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"
Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе с наградой. Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование" признан лучшим в номинации "Инновационный проект в государственном секторе"
Коронавирус стал катализатором создания технологических решений для защиты здоровья людей. Поэтому номинация "Инновационный проект в здравоохранении" оказалась очень востребованной. В ней победил проект компании "ФтизисБиоМед", представляющий собой сервис автоматизированного анализа с искусственным интеллектом цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков. Заказчиком выступил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы
В номинации "Инновационный проект социальной направленности" первым стал проект "Внедрение бесконтактной системы мониторинга состояния водителя "Антисон". Исполнитель – группа компаний КСОР, заказчик - "Мосгортранс".
Проект "Мобильный цифровой помощник: Я — школьник" был признан лучшим в номинации "Умные решения в регионах России". Он был реализован Центром цифровой трансформации Республики Татарстан по заказу Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Ну и наконец, в номинации "Цифровая трансформация" победил проект "Нефтеконтроль-Газпром нефть" от компании "Автоматика-Сервис", выполненный по заказу "Газпром нефти". Система обеспечивает контроль качества нефтепродуктов от скважины до бензобака.
Победители премии IT Stars 2021 получили статуэтки с фрагментами работ Сальвадора Дали, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Андрея Ланского и других известных художников из изданий livre d’artiste из собрания Георгия Генса. Эти особенные награды создал дизайнер и ювелир Николай Ёжкин. Рисунки на статуэтках не повторяются. Такой подход отражает основную идею премии - лауреаты получают награду за уникальные инновационные проекты и разработки.
Как определяли лауреатов
Финалистов премии определял Экспертный совет, состав которого в этом году был существенно расширен: в него вошли 35 представителей интеграторов, вендоров, а также специалисты компаний, ставших лауреатами премии в 2020 году. Это позволило повысить объективность и открытость процедуры оценки.
Эксперты оценили проекты и продукты, представленные на премию, по таким критериям, как инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, значимость для ИT-отрасли, экономический или социальный эффект от внедрения. По итогам голосования в каждой из номинаций были определены финалисты, которые вышли в следующий раунд, где их проекты и разработки были представлены на высший суд Комитета по присуждению премии, который выбрал лауреатов путем открытого голосования.
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит" Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак объявляет лауреатов в номинации "Инновационный проект социальной направленности"
© Фото : Пресс-служба ГК "Ланит"
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак объявляет лауреатов в номинации "Инновационный проект социальной направленности"
В Комитет, состав которого в этом году также был расширен, вошли авторитетные эксперты российского ИT-сообщества - руководители органов государственной власти, крупнейших российских и зарубежных ИT-компаний, бизнеса, общественных организаций. Среди них руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев, руководители российских подразделений НР Inc., Cisco, Dell, Intel, Microsoft, Amazon, Schneider Electric, Huawei Enterprise, "Лаборатории Касперского" и другие.
Одним из партнеров церемонии вручения премии в этом году стала компания HPE Russia - официальный поставщик продукции Hewlett Packard Enterprise в России. Как отметил генеральный директор HPE Russia Александр Щербина, который входит в Комитет по присуждению премии, процедура выбора лауреатов устроена таким образом, чтобы исключить предвзятые мнения и любое внешнее влияние на принятие решений.
"Это не отраслевая премия, это не поощрение от вендора или системного интегратора любимому заказчику или партнеру. Это - выбор сообщества профессионалов. Технология имеет ценность не сама по себе, а только тогда, когда она изменяет качество жизни и труда людей, принося пользу обществу. Это тот принцип, вокруг которого строится работа премии IT Stars", - отметил Щербина.
С ним согласен один из членов Комитета по присуждению премии, вице-президент подразделения Secure Power в России и странах СНГ компании Schneider Electric Роман Шмаков, который считает, что каждый из проектов, заявленных на премию, имеет ценность не только для бизнеса, но и "несет пользу для общества, государства и в целом для нашей страны".
"Эта премия - больше, чем премия. Это площадка, которая объединяет людей интересных, интересующихся, ищущих и находящих. Все проекты, инициативы, которые заявляются сюда, имеют атрибуты чего-то нового, полезного. ИТ всегда были фронтиром, зоной риска, азарта, хорошей, здоровой конкуренции. Этот дух поддерживается и развивается такими мероприятиями, как премия IT Stars", - заключил топ-менеджер.
Более половины присланных заявок (114) были поданы в номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт". Большой интерес проявлен к новым номинациям: "Цифровая трансформация" и "Инновационный проект в здравоохранении". Традиционно востребованными оказались номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе", "Умные решения в регионах России", "Инновационный проект социальной направленности" и "Инновационный проект в госсекторе"
Организаторы отметили, что между заявками существовала очень высокая конкуренция. Зачастую выход в финал определялся сотыми долями процента. В шорт-лист премии попали как крупные и опытные, так и небольшие и молодые "игроки", для которых это хороший старт.
В этом году у премии IT Stars имени Георгия Генса появился новый партнер — инновационный центр "Сколково", его резиденты подали более 70 заявок.
География премии охватила более 30 регионов: Амурскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кировскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тюменскую и Ярославскую области; Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края; Удмуртскую республику, Адыгею и Татарстан, ХМАО, ЯНАО.