https://ria.ru/20211007/premiya-1753505786.html

Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса в 2021 году

Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса в 2021 году - РИА Новости, 07.10.2021

Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса в 2021 году

Награждение победителей премии IT Stars имени Георгия Генса состоялось в среду в Москве передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:13

2021-10-07T14:13

2021-10-07T14:13

новости компаний - экономика

ланит

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753506070_0:313:800:763_1920x0_80_0_0_e4b0c7c8f1624a3aafa0b59022f01daf.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Награждение победителей премии IT Stars имени Георгия Генса состоялось в среду в Москве передает корреспондент РИА Новости.Премия, учрежденная группой компаний "Ланит" в 2020 году, присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов. Она носит имя Георгия Генса, который стоял у истоков развития информационных технологий в России, много сделал для становления информационного общества в нашей стране.В 2021 году (это второй год проекта) оргкомитет премии получил 214 заявок от претендентов, что более, чем вдвое превышает количество поданных в прошлом году заявок. Также по сравнению с 2020 годом были добавлены две новые номинации."Уровень проектов и команд очень вырос: это видно даже в рамках года. И дальше с каждым годом будет круче и круче, ведь сейчас такое время, когда всё очень быстро меняется, и ИТ являются драйвером этих изменений", - отметил президент ГК "Ланит" Филипп Генс, открывая торжественную церемониюнаграждения.Он добавил, что каждый год организаторы будут обновлять список номинаций, хотя ключевые из них сохранятся. Формирование списка будет зависеть от того, что происходит в мире и что на данный момент наиболее востребовано.Кто победилВ этом году лауреатов определяли в семи номинациях: "Инновационное ИТ-решение/продукт", "Инновационный проект в бизнесе", "Инновационный проект в госсекторе", "Инновационный проект социальной направленности", "Умные решения в регионах России", "Инновационный проект в здравоохранении" и "Цифровая трансформация".В номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт" лауреатом стала команда X5 Retail Group (заказчик и разработчик в одном лице), которая представила инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания. По словам представителей X5, это крупнейшее на сегодня внедрение биометрической оплаты за пределами Китая.В номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе" победил проект "Подсчет пассажиров на общественном транспорте". Его исполнитель - ComBox Technology, заказчик - "Третий парк".Проект "Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование", выполненный "Ланит", признан лучшим в номинации "Инновационный проект в госсекторе". Заказчиком выступило Федеральное казначейство.Коронавирус стал катализатором создания технологических решений для защиты здоровья людей. Поэтому номинация "Инновационный проект в здравоохранении" оказалась очень востребованной. В ней победил проект компании "ФтизисБиоМед", представляющий собой сервис автоматизированного анализа с искусственным интеллектом цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков. Заказчиком выступил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения МосквыВ номинации "Инновационный проект социальной направленности" первым стал проект "Внедрение бесконтактной системы мониторинга состояния водителя "Антисон". Исполнитель – группа компаний КСОР, заказчик - "Мосгортранс".Проект "Мобильный цифровой помощник: Я — школьник" был признан лучшим в номинации "Умные решения в регионах России". Он был реализован Центром цифровой трансформации Республики Татарстан по заказу Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.Ну и наконец, в номинации "Цифровая трансформация" победил проект "Нефтеконтроль-Газпром нефть" от компании "Автоматика-Сервис", выполненный по заказу "Газпром нефти". Система обеспечивает контроль качества нефтепродуктов от скважины до бензобака.Победители премии IT Stars 2021 получили статуэтки с фрагментами работ Сальвадора Дали, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Андрея Ланского и других известных художников из изданий livre d’artiste из собрания Георгия Генса. Эти особенные награды создал дизайнер и ювелир Николай Ёжкин. Рисунки на статуэтках не повторяются. Такой подход отражает основную идею премии - лауреаты получают награду за уникальные инновационные проекты и разработки.Как определяли лауреатовФиналистов премии определял Экспертный совет, состав которого в этом году был существенно расширен: в него вошли 35 представителей интеграторов, вендоров, а также специалисты компаний, ставших лауреатами премии в 2020 году. Это позволило повысить объективность и открытость процедуры оценки.Эксперты оценили проекты и продукты, представленные на премию, по таким критериям, как инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, значимость для ИT-отрасли, экономический или социальный эффект от внедрения. По итогам голосования в каждой из номинаций были определены финалисты, которые вышли в следующий раунд, где их проекты и разработки были представлены на высший суд Комитета по присуждению премии, который выбрал лауреатов путем открытого голосования.В Комитет, состав которого в этом году также был расширен, вошли авторитетные эксперты российского ИT-сообщества - руководители органов государственной власти, крупнейших российских и зарубежных ИT-компаний, бизнеса, общественных организаций. Среди них руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев, руководители российских подразделений НР Inc., Cisco, Dell, Intel, Microsoft, Amazon, Schneider Electric, Huawei Enterprise, "Лаборатории Касперского" и другие.Одним из партнеров церемонии вручения премии в этом году стала компания HPE Russia - официальный поставщик продукции Hewlett Packard Enterprise в России. Как отметил генеральный директор HPE Russia Александр Щербина, который входит в Комитет по присуждению премии, процедура выбора лауреатов устроена таким образом, чтобы исключить предвзятые мнения и любое внешнее влияние на принятие решений.С ним согласен один из членов Комитета по присуждению премии, вице-президент подразделения Secure Power в России и странах СНГ компании Schneider Electric Роман Шмаков, который считает, что каждый из проектов, заявленных на премию, имеет ценность не только для бизнеса, но и "несет пользу для общества, государства и в целом для нашей страны".Более половины присланных заявок (114) были поданы в номинации "Инновационное решение/ИТ-продукт". Большой интерес проявлен к новым номинациям: "Цифровая трансформация" и "Инновационный проект в здравоохранении". Традиционно востребованными оказались номинации "Инновационный проект в бизнес-секторе", "Умные решения в регионах России", "Инновационный проект социальной направленности" и "Инновационный проект в госсекторе"Организаторы отметили, что между заявками существовала очень высокая конкуренция. Зачастую выход в финал определялся сотыми долями процента. В шорт-лист премии попали как крупные и опытные, так и небольшие и молодые "игроки", для которых это хороший старт.В этом году у премии IT Stars имени Георгия Генса появился новый партнер — инновационный центр "Сколково", его резиденты подали более 70 заявок.География премии охватила более 30 регионов: Амурскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кировскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тюменскую и Ярославскую области; Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края; Удмуртскую республику, Адыгею и Татарстан, ХМАО, ЯНАО.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, ланит, россия