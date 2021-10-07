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При пожаре в Якутии погибли женщина и двое детей
При пожаре в Якутии погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 07.10.2021
При пожаре в Якутии погибли женщина и двое детей
Женщина и двое детей стали жертвами пожара в якутском поселке Сангар, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T06:17
2021-10-07T11:52
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Женщина и двое детей стали жертвами пожара в якутском поселке Сангар, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.По данным ведомства, двухэтажный частично расселенный дом в микрорайоне Геологов загорелся около двух часов ночи. Пожарные эвакуировали оттуда 12 жильцов.Во время тушения в одной из квартир они обнаружили трех пострадавших: детей 2015 и 2020 годов рождения и 33-летнюю женщину. Их доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти.Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 288 квадратных метров. В тушении принимали участие десять спасателей и три единицы техники.Причина возгорания и виновник устанавливаются.
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якутск
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия
06:17 07.10.2021 (обновлено: 11:52 07.10.2021)
 
При пожаре в Якутии погибли женщина и двое детей

При пожаре в поселке Сангар в Якутии погибли женщина и двое детей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЯКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Женщина и двое детей стали жертвами пожара в якутском поселке Сангар, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
По данным ведомства, двухэтажный частично расселенный дом в микрорайоне Геологов загорелся около двух часов ночи. Пожарные эвакуировали оттуда 12 жильцов.
Во время тушения в одной из квартир они обнаружили трех пострадавших: детей 2015 и 2020 годов рождения и 33-летнюю женщину. Их доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти.
Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 288 квадратных метров. В тушении принимали участие десять спасателей и три единицы техники.
Причина возгорания и виновник устанавливаются.
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 07:17
В Москве при пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
 
ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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