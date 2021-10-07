https://ria.ru/20211007/pozdravleniya-1753496520.html
Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
Путин поздравил нового премьера Японии с избранием - РИА Новости, 07.10.2021
Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
Президент РФ Владимир Путин поговорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой в свой день рождения и поздравил его с назначением на пост, сообщил журналистам в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:22
2021-10-07T13:22
2021-10-07T13:29
в мире
япония
владимир путин
фумио кисида
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поговорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой в свой день рождения и поздравил его с назначением на пост, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Состоялся разговор с недавно избранным премьер-министром Японии Кисидой. Естественно, президент поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что Путин с утра по телефону принимает поздравления с днем рождения от различных глав государств, во время звонков политики также сверяют часы по актуальным вопросам.По словам Пескова, Путин уже переговорил с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Белоруссии Александром Лукашенко, Азербайджана Ильхамом Алиевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Израиля Нафтали Беннетом.Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет.
https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html
https://ria.ru/20211007/pesni-1753494207.html
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в мире, япония, владимир путин, фумио кисида, россия
13:22 07.10.2021 (обновлено: 13:29 07.10.2021)
Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
Путин поздравил нового премьера Японии Кисиду с назначением на пост