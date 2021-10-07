https://ria.ru/20211007/pozdravlenie-1753489142.html

Мишустин поздравил Путина с днем рождения

Мишустин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Мишустин поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:53

2021-10-07T12:53

2021-10-07T13:08

михаил мишустин

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных им задач.Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.Премьер уточнил, что это и улучшение качества жизни граждан, развитие экономики, социальной сферы."Коллеги, приоритет нашей с вами совместной работы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html

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2021

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михаил мишустин, общество, владимир путин, россия