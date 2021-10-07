Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/pozdravlenie-1753489142.html
Мишустин поздравил Путина с днем рождения
Мишустин поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Мишустин поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:53
2021-10-07T13:08
михаил мишустин
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753191979_0:76:2799:1650_1920x0_80_0_0_9a9a85e8bd4f718b208ccfdba5a95d1c.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных им задач.Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.Премьер уточнил, что это и улучшение качества жизни граждан, развитие экономики, социальной сферы."Коллеги, приоритет нашей с вами совместной работы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211007/putin-1753490634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753191979_256:0:2621:1774_1920x0_80_0_0_e18f66b9f7dd4971409399fef91af4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество, владимир путин, россия
12:53 07.10.2021 (обновлено: 13:08 07.10.2021)
 
Мишустин поздравил Путина с днем рождения

Мишустин поздравил Путина с днем рождения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных им задач.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
"Прежде, чем начать заседание правительства, хочу сказать, что утром разговаривал с президентом, поздравил Владимира Владимировича с днем рождения и передал ему, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных президентом задач", - сказал Мишустин.
Премьер уточнил, что это и улучшение качества жизни граждан, развитие экономики, социальной сферы.
"Коллеги, приоритет нашей с вами совместной работы", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
12:58
Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
 
Михаил МишустинОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Лента новостейМолния