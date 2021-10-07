12:53 07.10.2021 (обновлено: 13:08 07.10.2021)
Мишустин поздравил Путина с днем рождения
Мишустин поздравил Путина с днем рождения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравил его с днем рождения и заверил, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных им задач.
Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения.
"Прежде, чем начать заседание правительства, хочу сказать, что утром разговаривал с президентом, поздравил Владимира Владимировича с днем рождения и передал ему, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных президентом задач", - сказал Мишустин.
Премьер уточнил, что это и улучшение качества жизни граждан, развитие экономики, социальной сферы.
"Коллеги, приоритет нашей с вами совместной работы", - подчеркнул он.