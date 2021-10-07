https://ria.ru/20211007/politkovskaya-1753487849.html

В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской

В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской - РИА Новости, 07.10.2021

В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской

Кремль не комментирует работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:47

2021-10-07T12:47

2021-10-07T13:04

общество

анна политковская

дмитрий песков

происшествия

рязанская область

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рустам махмудов

обсе

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли."Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные преступления, очень сложны. И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители понесли наказание, чтобы они были установлены и понесли наказание", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить результаты расследования дела Политковской.Неотвратимость наказания за преступления, подобные убийству журналистки Анны Политковской, является первоочередной задачей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь я не могу квалифицированно давать оценку юридическим возможностям продления этого срока, это не входит просто в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то, конечно, неотвратимость наказания за подобные преступления все-таки является, наверное, первоочередной задачей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, целесообразно было бы продлить срок следствия, который истекает в четверг, чтобы найти заказчиков убийства Политковской.В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/politkovskaya-1753480919.html

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общество, анна политковская, дмитрий песков, происшествия, рязанская область, москва, рустам махмудов, обсе, россия