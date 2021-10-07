Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/politkovskaya-1753487849.html
В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской
В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской
Кремль не комментирует работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:47
2021-10-07T13:04
общество
анна политковская
дмитрий песков
происшествия
рязанская область
москва
рустам махмудов
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_a571199b31cfcaf77a8f1a947790f112.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли."Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные преступления, очень сложны. И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители понесли наказание, чтобы они были установлены и понесли наказание", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить результаты расследования дела Политковской.Неотвратимость наказания за преступления, подобные убийству журналистки Анны Политковской, является первоочередной задачей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь я не могу квалифицированно давать оценку юридическим возможностям продления этого срока, это не входит просто в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то, конечно, неотвратимость наказания за подобные преступления все-таки является, наверное, первоочередной задачей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, целесообразно было бы продлить срок следствия, который истекает в четверг, чтобы найти заказчиков убийства Политковской.В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/politkovskaya-1753480919.html
рязанская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_ff31ea9a6269d6a08fd044d0dde820e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, анна политковская, дмитрий песков, происшествия, рязанская область, москва, рустам махмудов, обсе, россия
12:47 07.10.2021 (обновлено: 13:04 07.10.2021)
 
В Кремле оценили возможность продления следствия по делу Политковской

Песков: Кремль не комментирует работу следствия по делу Политковской

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует работу следствия по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
12:08
15 лет без Анны Политковской
"Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные преступления, очень сложны. И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители понесли наказание, чтобы они были установлены и понесли наказание", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить результаты расследования дела Политковской.
Неотвратимость наказания за преступления, подобные убийству журналистки Анны Политковской, является первоочередной задачей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я не могу квалифицированно давать оценку юридическим возможностям продления этого срока, это не входит просто в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то, конечно, неотвратимость наказания за подобные преступления все-таки является, наверное, первоочередной задачей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, целесообразно было бы продлить срок следствия, который истекает в четверг, чтобы найти заказчиков убийства Политковской.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПортреты журналистов, погибших при исполнении редакционных заданий: Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковской (слева направо) в редакции "Новой газеты".
Портреты журналистов, погибших при исполнении редакционных заданий: Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковской (слева направо) в редакции Новой газеты. - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Портреты журналистов, погибших при исполнении редакционных заданий: Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Игоря Домникова, Юрия Щекочихина и Анны Политковской (слева направо) в редакции "Новой газеты".
В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.
Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения. Он отбывает наказание в Рязанской области. По данным суда, конец срока отбывания наказания Павлюченкова - 22 августа 2022 года.
 
ОбществоАнна ПолитковскаяДмитрий ПесковПроисшествияРязанская областьМоскваРустам МахмудовОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Лента новостейМолния