https://ria.ru/20211007/pokhudenie-1753521031.html

Вы все делаете неправильно. Врач объяснила, как похудеть

Врач назвала главную ошибку при похудении - РИА Новости, 07.10.2021

Вы все делаете неправильно. Врач объяснила, как похудеть

Отсутствие белка в еде мешает сбросить вес, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:10

2021-10-07T15:10

2021-10-07T15:10

санкт-петербургский государственный университет

здоровье - общество

андрей бобровский

россия

зухра павлова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсутствие белка в еде мешает сбросить вес, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.Она привела в пример пациентку, которая завтракала кашей на воде со сливочным маслом. При общем снижении веса за счет упражнений и лекарств жировая масса в организме женщины только увеличивалась, а мышечная — уменьшалась. По словам врача, это произошло из-за недостатка белковой пищи."Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним - немного каши, буквально 4-5 ложек без верха готового продукта", — написала специалист в своем Telegram-канале.Павлова отмечает, что на кашах не получится похудеть, поэтому их лучше заменить овощами или фруктами.Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.

https://rsport.ria.ru/20210809/pokhudenie-1745034102.html

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санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, андрей бобровский, россия, зухра павлова