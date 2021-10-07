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Вы все делаете неправильно. Врач объяснила, как похудеть
Врач назвала главную ошибку при похудении - РИА Новости, 07.10.2021
Вы все делаете неправильно. Врач объяснила, как похудеть
Отсутствие белка в еде мешает сбросить вес, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:10
2021-10-07T15:10
санкт-петербургский государственный университет
здоровье - общество
андрей бобровский
россия
зухра павлова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсутствие белка в еде мешает сбросить вес, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.Она привела в пример пациентку, которая завтракала кашей на воде со сливочным маслом. При общем снижении веса за счет упражнений и лекарств жировая масса в организме женщины только увеличивалась, а мышечная — уменьшалась. По словам врача, это произошло из-за недостатка белковой пищи."Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним - немного каши, буквально 4-5 ложек без верха готового продукта", — написала специалист в своем Telegram-канале.Павлова отмечает, что на кашах не получится похудеть, поэтому их лучше заменить овощами или фруктами.Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.
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санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, андрей бобровский, россия, зухра павлова
15:10 07.10.2021
 
Врач назвала главную ошибку при похудении

Врач Павлова назвала отсутствие белка при каждом приеме пищи главной ошибкой при похудении

© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Fotolia / zaretskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отсутствие белка в еде мешает сбросить вес, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
Она привела в пример пациентку, которая завтракала кашей на воде со сливочным маслом. При общем снижении веса за счет упражнений и лекарств жировая масса в организме женщины только увеличивалась, а мышечная — уменьшалась. По словам врача, это произошло из-за недостатка белковой пищи.
"Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог - съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним - немного каши, буквально 4-5 ложек без верха готового продукта", — написала специалист в своем Telegram-канале.
Павлова отмечает, что на кашах не получится похудеть, поэтому их лучше заменить овощами или фруктами.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал распространенные ошибки, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов. Среди них — незнание истинной энергетической ценности продуктов, быстрый переход на кардинально новое питание, а также стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок.
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Санкт-Петербургский государственный университетЗдоровье - ОбществоАндрей БобровскийРоссияЗухра Павлова
 
 
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