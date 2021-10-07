https://ria.ru/20211007/pogoda-1753447893.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:13

2021-10-07T08:13

2021-10-07T08:13

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, день обещает быть погожим и относительно теплым с температурным фоном на 3-4 градуса выше положенной климатической нормы октября. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211004/osen-1753029159.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец