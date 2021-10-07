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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:13
2021-10-07T08:13
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, день обещает быть погожим и относительно теплым с температурным фоном на 3-4 градуса выше положенной климатической нормы октября. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
08:13 07.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Высокое атмосферное давление и до плюс 13 ожидается Москве в четверг

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОгарь в пруду в парке "Красная Пресня" в Москве
Огарь в пруду в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и очень высокое атмосферное давление ожидают москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, день обещает быть погожим и относительно теплым с температурным фоном на 3-4 градуса выше положенной климатической нормы октября. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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