https://ria.ru/20211007/pedofiliya-1753570079.html

Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию

Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию - РИА Новости, 07.10.2021

Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию

Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ,... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:48

2021-10-07T18:48

2021-10-07T18:48

общество

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, избранная депутатом Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова ("Единая Россия").Фракция ЕР на своем первом заседании в четверг выдвинула кандидатуру Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы.Также она напомнила о необходимости разобраться с проблемой списания пособий единовременных социальных выплат.Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Документ не вызвал возражений у Верховного суда РФ.Также ранее единороссы внесли в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат. До этого президент РФ Владимир Путин предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.

https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html

https://ria.ru/20210910/pedofiliya-1749560589.html

https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html

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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, анна кузнецова, россия