Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию
Кузнецова призвала ужесточить законодательство за педофилию как можно быстрее
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, избранная депутатом Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова ("Единая Россия").
Фракция ЕР на своем первом заседании в четверг выдвинула кандидатуру Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы.
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"Начнем с тех вопросов, которые не решены. Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания против половой неприкосновенности, и здесь, я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть. Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - сказала Кузнецова журналистам.
Также она напомнила о необходимости разобраться с проблемой списания пособий единовременных социальных выплат.
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Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Документ не вызвал возражений у Верховного суда РФ.
Также ранее единороссы внесли в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат. До этого президент РФ Владимир Путин предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.