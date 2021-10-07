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Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию
Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию - РИА Новости, 07.10.2021
Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию
Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:48
2021-10-07T18:48
общество
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, избранная депутатом Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова ("Единая Россия").Фракция ЕР на своем первом заседании в четверг выдвинула кандидатуру Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы.Также она напомнила о необходимости разобраться с проблемой списания пособий единовременных социальных выплат.Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Документ не вызвал возражений у Верховного суда РФ.Также ранее единороссы внесли в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат. До этого президент РФ Владимир Путин предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.
https://ria.ru/20210907/nakazanie-1748999812.html
https://ria.ru/20210910/pedofiliya-1749560589.html
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, анна кузнецова, россия
18:48 07.10.2021
 
Кузнецова призвала максимально быстро ужесточить наказание за педофилию

Кузнецова призвала ужесточить законодательство за педофилию как можно быстрее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нужно максимально быстро закрыть вопрос по ужесточению законодательства за педофилию, заявила бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, избранная депутатом Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова ("Единая Россия").
Фракция ЕР на своем первом заседании в четверг выдвинула кандидатуру Кузнецовой на пост вице-спикера Госдумы.
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:49
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
"Начнем с тех вопросов, которые не решены. Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания против половой неприкосновенности, и здесь, я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть. Получена максимальная поддержка, поэтому надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - сказала Кузнецова журналистам.
Также она напомнила о необходимости разобраться с проблемой списания пособий единовременных социальных выплат.
Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 16:41
Правозащитники одобрили идею расширить понятие педофилии
Законопроект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов. Документ не вызвал возражений у Верховного суда РФ.
Также ранее единороссы внесли в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат. До этого президент РФ Владимир Путин предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.
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