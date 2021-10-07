https://ria.ru/20211007/park-1753461012.html

Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы

Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2021

Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы

В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:41

2021-10-07T10:41

2021-10-07T10:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

ювао (москва)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753461126_70:0:1492:800_1920x0_80_0_0_1dbd8e2ba3c71331bcd3b4226e4141b8.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В Нижегородском районе ЮВАО по просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе: обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в парке отремонтировали две детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей, сделали спортивную площадку с тренажерами для воркаута и турниками.Помимо этого, специалисты поставили столы для пинг-понга, оборудовали площадку для выгула собак, дополнительно высадили деревья и более 3 тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.

https://realty.ria.ru/20211007/blagoustroystvo-1753451275.html

москва

ювао (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ювао (москва), городское хозяйство москвы