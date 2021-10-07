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Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2021
Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:41
2021-10-07T10:41
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В Нижегородском районе ЮВАО по просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе: обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в парке отремонтировали две детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей, сделали спортивную площадку с тренажерами для воркаута и турниками.Помимо этого, специалисты поставили столы для пинг-понга, оборудовали площадку для выгула собак, дополнительно высадили деревья и более 3 тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.
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москва, ювао (москва), городское хозяйство москвы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В Нижегородском районе ЮВАО
по просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе: обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что в парке отремонтировали две детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей, сделали спортивную площадку с тренажерами для воркаута и турниками.
Помимо этого, специалисты поставили столы для пинг-понга, оборудовали площадку для выгула собак, дополнительно высадили деревья и более 3 тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.