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Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2021
Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:41
2021-10-07T10:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В Нижегородском районе ЮВАО по просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе: обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в парке отремонтировали две детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей, сделали спортивную площадку с тренажерами для воркаута и турниками.Помимо этого, специалисты поставили столы для пинг-понга, оборудовали площадку для выгула собак, дополнительно высадили деревья и более 3 тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.
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москва, ювао (москва), городское хозяйство москвы
10:41 07.10.2021
 

Завершилось благоустройство парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы

© Фото : Официальный сайт мэра Москвы Завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
Завершилось благоустройство народного парка Карачарово на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Москве завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В Нижегородском районе ЮВАО по просьбам жителей микрорайона Карачарово провели комплексное благоустройство народного парка на Перовском шоссе: обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр",- говорится в сообщении.
Информационное табло со схемой Московского метрополитена на станции Мичуринский проспект Калининско-Солнцевской линии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
09:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве завершается благоустройство у станции метро "Мичуринский проспект"
Также отмечается, что в парке отремонтировали две детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей, сделали спортивную площадку с тренажерами для воркаута и турниками.
Помимо этого, специалисты поставили столы для пинг-понга, оборудовали площадку для выгула собак, дополнительно высадили деревья и более 3 тысяч кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы Завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
Завершилось благоустройство народного парка Карачарово на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы
Завершилось благоустройство народного парка "Карачарово" на юго-востоке Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮВАО (Москва)Городское хозяйство Москвы
 
 
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