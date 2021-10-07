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В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального
В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального - РИА Новости, 07.10.2021
В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального
Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался взаимодействовать с Россией по расследованию ситуации с Алексеем... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:49
2021-10-07T01:49
в мире
оон
франция
москва
алексей навальный
генеральная ассамблея оон
дело об отравлении скрипалей
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался взаимодействовать с Россией по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин ВоронцовПо его словам, "погрузившись в бюрократическую волокиту, секретариат затягивал направление своих экспертов в Россию, выдвигал Москве собственные требования"."В конечном счете мы были вынуждены констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей", - подчеркнул он.По его словам, логичное объяснение такого "странного поведения" вовлеченных в эту "абсурдную историю" может быть одно: "видимо, им есть что скрывать и чего опасаться".Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211007/obvineniya-1753440393.html
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в мире, оон, франция, москва, алексей навальный, генеральная ассамблея оон, дело об отравлении скрипалей, россия
01:49 07.10.2021
 
В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального

Дипломат Воронцов заявил, что ОЗХО отказалась сотрудничать с Россией по делу Навального

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался взаимодействовать с Россией по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов
"Всем, кто призывает Россию в сотрудничестве с ОЗХО провести расследование произошедшего с господином Навальным, хотели бы еще раз напомнить факты. Год назад РФ обратилась в техсекретариат ОЗХО за оказанием технического содействия по статье 8 конвенции. Но помощи мы так и не дождались", - сказал Воронцов.
По его словам, "погрузившись в бюрократическую волокиту, секретариат затягивал направление своих экспертов в Россию, выдвигал Москве собственные требования".
"В конечном счете мы были вынуждены констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей", - подчеркнул он.
По его словам, логичное объяснение такого "странного поведения" вовлеченных в эту "абсурдную историю" может быть одно: "видимо, им есть что скрывать и чего опасаться".
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
01:40
МИД отверг обвинения Запада в применении "Новичка"
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
01:14
МИД: Россия настроена на поиск истины в делах Скрипалей и Навального
 
В миреООНФранцияМоскваАлексей НавальныйГенеральная Ассамблея ООНДело об отравлении СкрипалейРоссия
 
 
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