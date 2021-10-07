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Туризм
https://ria.ru/20211007/oteli-1753523056.html
Выручка отелей в 2021 году выросла, но доходы туротрасли снизились
Выручка отелей в 2021 году выросла, но доходы туротрасли снизились - РИА Новости, 07.10.2021
Выручка отелей в 2021 году выросла, но доходы туротрасли снизились
Выручка отелей, средняя стоимость номерного фонда и пассажиропоток в России в 2021 году увеличились по сравнению с доковидным 2019-м, но доходы компаний... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:45
2021-10-07T15:45
туризм
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
отели
туризм
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Выручка отелей, средняя стоимость номерного фонда и пассажиропоток в России в 2021 году увеличились по сравнению с доковидным 2019-м, но доходы компаний снизились, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на ежегодном саммите Travelpayouts для представителей турбизнеса и экспертов отрасли.Она отметила, что доходы объектов размещения и средняя цена за номер увеличились по сравнению с 2019 годом на 13,6 и 11,3 процента соответственно. "Изменились тенденции и поведение потребителей. Если в 2019 году основной поток был в бюджетном или среднем ценовом сегменте, то в 2020-2021 годах мы видим резкое увеличение доли премиального класса. Дорогие объекты размещения продаются прежде всего", — отметила она.Ломидзе добавила, что показатели в авиационной отрасли тоже демонстрируют контраст. "Если сравнивать цифры за восемь месяцев 2021 года и 2019-го, то объем (пассажиропотока — прим.ред.) на внутренних линиях в 2019 году был 49 миллионов, на выездных — 37 миллионов. В этом году на внутренних — 118 миллионов, на выездных — 15 миллионов", — подчеркнула глава АТОР.При этом, отмечает она, согласно данным Росстата, доходность упала более чем на 30 процентов. "Но, по нашим подсчетам, она снизилась более чем в два раза", — сказала Ломидзе. Она пояснила, что связано это с невысокой маржинальностью на внутреннем туризме, в отличие от выездного и въездного, которые пока не могут восстановиться из-за пандемии коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/turizm-1586813435.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, отели, туризм, россия
15:45 07.10.2021
 
Выручка отелей в 2021 году выросла, но доходы туротрасли снизились

АТОР: Выручка отелей выросла на 13,6 процента по сравнению с доковидным 2019 годом

© Pixabay / sapviktorВид на город Свети-Влас в Болгарии
Вид на город Свети-Влас в Болгарии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Pixabay / sapviktor
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Выручка отелей, средняя стоимость номерного фонда и пассажиропоток в России в 2021 году увеличились по сравнению с доковидным 2019-м, но доходы компаний снизились, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на ежегодном саммите Travelpayouts для представителей турбизнеса и экспертов отрасли.
Она отметила, что доходы объектов размещения и средняя цена за номер увеличились по сравнению с 2019 годом на 13,6 и 11,3 процента соответственно.
"Изменились тенденции и поведение потребителей. Если в 2019 году основной поток был в бюджетном или среднем ценовом сегменте, то в 2020-2021 годах мы видим резкое увеличение доли премиального класса. Дорогие объекты размещения продаются прежде всего", — отметила она.
Ломидзе добавила, что показатели в авиационной отрасли тоже демонстрируют контраст. "Если сравнивать цифры за восемь месяцев 2021 года и 2019-го, то объем (пассажиропотока — прим.ред.) на внутренних линиях в 2019 году был 49 миллионов, на выездных — 37 миллионов. В этом году на внутренних — 118 миллионов, на выездных — 15 миллионов", — подчеркнула глава АТОР.
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При этом, отмечает она, согласно данным Росстата, доходность упала более чем на 30 процентов. "Но, по нашим подсчетам, она снизилась более чем в два раза", — сказала Ломидзе.
Она пояснила, что связано это с невысокой маржинальностью на внутреннем туризме, в отличие от выездного и въездного, которые пока не могут восстановиться из-за пандемии коронавируса.
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Вчера, 14:15Туризм
Названы самые популярные у туристов регионы России
 
ТуризмФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыОтелиТуризмРоссия
 
 
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