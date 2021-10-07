https://ria.ru/20211007/orelexpo-1753497383.html

Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)

Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+) - РИА Новости, 07.10.2021

Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)

11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO* 2021", которая пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.

2021-10-07T13:27

2021-10-07T13:27

2021-10-07T17:35

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753497383.jpg?1633617315

Задать вопросУчастники:- организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил ХУБУТИЯ;- президент Росохотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА;- главный редактор журнала "Калибр" Александр КУДРЯШОВ;- программный директор выставки "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина.Цель отраслевой выставки (16+) – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития. Насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компаний-производителей оружия и специальной техники включает экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференцию ведущих экспертов по оружию и охоте. Одной из главных тем станет проблема безопасности граждан и законодательных изменений в отношении использования гражданского оружия. События последних лет делают все более актуальной тему культуры обращения с оружием и строгости соблюдения законодательных норм при выдаче разрешений. Об этом будут говорить депутаты Государственной Думы РФ и члены Общественной Палаты РФ, представители стрелковых сообществ, производители, психологи и юристы. Также эксперты рассмотрят вопросы развития охоты и стрельбы в аспекте охраны природы и сохранения традиций стрелкового дела в России.Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов. Количество экспонентов выставки 2021 года – уже более 150.* ОРЁЛЭКСПОТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы