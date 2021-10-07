Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/orelexpo-1753497383.html
Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)
Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+) - РИА Новости, 07.10.2021
Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)
11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO* 2021", которая пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.
2021-10-07T13:27
2021-10-07T17:35
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753497383.jpg?1633617315
Задать вопросУчастники:- организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил ХУБУТИЯ;- президент Росохотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА;- главный редактор журнала "Калибр" Александр КУДРЯШОВ;- программный директор выставки "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина.Цель отраслевой выставки (16+) – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития. Насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компаний-производителей оружия и специальной техники включает экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференцию ведущих экспертов по оружию и охоте. Одной из главных тем станет проблема безопасности граждан и законодательных изменений в отношении использования гражданского оружия. События последних лет делают все более актуальной тему культуры обращения с оружием и строгости соблюдения законодательных норм при выдаче разрешений. Об этом будут говорить депутаты Государственной Думы РФ и члены Общественной Палаты РФ, представители стрелковых сообществ, производители, психологи и юристы. Также эксперты рассмотрят вопросы развития охоты и стрельбы в аспекте охраны природы и сохранения традиций стрелкового дела в России.Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов. Количество экспонентов выставки 2021 года – уже более 150.* ОРЁЛЭКСПОТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:27 07.10.2021 (обновлено: 17:35 07.10.2021)
 

Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)

Читать ria.ru в
11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO* 2021", которая пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.
Задать вопрос

Участники:
- организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил ХУБУТИЯ;
- президент Росохотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА;
- главный редактор журнала "Калибр" Александр КУДРЯШОВ;
- программный директор выставки "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина.
Цель отраслевой выставки (16+) – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития. Насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компаний-производителей оружия и специальной техники включает экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференцию ведущих экспертов по оружию и охоте. Одной из главных тем станет проблема безопасности граждан и законодательных изменений в отношении использования гражданского оружия.
События последних лет делают все более актуальной тему культуры обращения с оружием и строгости соблюдения законодательных норм при выдаче разрешений. Об этом будут говорить депутаты Государственной Думы РФ и члены Общественной Палаты РФ, представители стрелковых сообществ, производители, психологи и юристы. Также эксперты рассмотрят вопросы развития охоты и стрельбы в аспекте охраны природы и сохранения традиций стрелкового дела в России.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов. Количество экспонентов выставки 2021 года – уже более 150.
* ОРЁЛЭКСПО
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния