13:27 07.10.2021 (обновлено: 17:35 07.10.2021)
Онлайн-конференция о выставке оружия "ORЁLEXPO 2021" (16+)
11 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO* 2021", которая пройдет с 14 по 17 октября в Московском гостином дворе.
Задать вопрос
Участники:
- организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил ХУБУТИЯ;
- президент Росохотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА;
- главный редактор журнала "Калибр" Александр КУДРЯШОВ;
- программный директор выставки "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина.
Участники:
- организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил ХУБУТИЯ;
- президент Росохотрыболовсоюза Татьяна АРАМИЛЕВА;
- главный редактор журнала "Калибр" Александр КУДРЯШОВ;
- программный директор выставки "ORЁLEXPO 2021" Ирина Гордина.
Цель отраслевой выставки (16+) – объединение на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития. Насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компаний-производителей оружия и специальной техники включает экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференцию ведущих экспертов по оружию и охоте. Одной из главных тем станет проблема безопасности граждан и законодательных изменений в отношении использования гражданского оружия.
События последних лет делают все более актуальной тему культуры обращения с оружием и строгости соблюдения законодательных норм при выдаче разрешений. Об этом будут говорить депутаты Государственной Думы РФ и члены Общественной Палаты РФ, представители стрелковых сообществ, производители, психологи и юристы. Также эксперты рассмотрят вопросы развития охоты и стрельбы в аспекте охраны природы и сохранения традиций стрелкового дела в России.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов. Количество экспонентов выставки 2021 года – уже более 150.
События последних лет делают все более актуальной тему культуры обращения с оружием и строгости соблюдения законодательных норм при выдаче разрешений. Об этом будут говорить депутаты Государственной Думы РФ и члены Общественной Палаты РФ, представители стрелковых сообществ, производители, психологи и юристы. Также эксперты рассмотрят вопросы развития охоты и стрельбы в аспекте охраны природы и сохранения традиций стрелкового дела в России.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. Она открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнеров и заключения контрактов. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов. Количество экспонентов выставки 2021 года – уже более 150.
* ОРЁЛЭКСПО
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru