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Мэрия объяснила появление "забетонированных" деревьев в Омске
Мэрия объяснила появление "забетонированных" деревьев в Омске - РИА Новости, 07.10.2021
Мэрия объяснила появление "забетонированных" деревьев в Омске
В Омске площадку для кормления белок в парке "Зелёный остров" засыпали дроблёным щебнем, участок не был забетонирован, как решили жители Омска в соцсетях,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:27
2021-10-07T14:29
общество
омск
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. В Омске площадку для кормления белок в парке "Зелёный остров" засыпали дроблёным щебнем, участок не был забетонирован, как решили жители Омска в соцсетях, пояснили в пресс-центре администрации города.Фотография, вызвавшая бурные обсуждения среди пользователей, была опубликована в паблике "Голос Омска" во "ВКонтакте". Автор фото подписала, что в парке "Зелёный остров" в Омске "издеваются над деревьями" - на снимке на первый взгляд кажется, что деревья забетонированы, но при детальном осмотре видно, что площадку под деревьями засыпали серой крошкой и выровняли граблями, которые также попали в кадр. В мэрии в свою очередь заверили, что деревья целы."Подрядчик допустил грубые нарушения производства работ. Обращаем внимание, что участок не был забетонирован, деревья не пострадали…Подрядная организация, ООО "СибДОР", при обустройстве площадки для кормления белок допустила ошибку: вместо использования отсева гранитной крошки был применен отсев дробления щебня", - сообщили журналистам в администрации города.По данным корреспондента РИА Новости на 16.30 по местному времени (13.30 мск), на месте находятся рабочие и техника – "КамАЗ" и трактор. Размер участка, отсыпанного крошкой, составляет около 30 метров в длину и 7 метров в ширину.Техника стоит рядом с участком, работы не ведутся. Как пояснили РИА Новости рабочие, они ждут указаний от руководства – убирать эту насыпь или продолжать засыпать площадку. Вопрос, по их словам, может затянуться до пятницы.Как пояснили журналистам в мэрии, заказчик работ, подведомственное мэрии Управление дорожного хозяйства и благоустройства, и организация строительного контроля проверяют работы подрядчика, нарушение оформили официально. Подрядчику выдадут предписания об оперативном устранении замечаний, добавили в администрации.
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РИА Новости
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общество, омск
14:27 07.10.2021 (обновлено: 14:29 07.10.2021)
 
Мэрия объяснила появление "забетонированных" деревьев в Омске

Власти: в Омске площадку для кормления белок в парке засыпали дробленым щебнем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. В Омске площадку для кормления белок в парке "Зелёный остров" засыпали дроблёным щебнем, участок не был забетонирован, как решили жители Омска в соцсетях, пояснили в пресс-центре администрации города.
Фотография, вызвавшая бурные обсуждения среди пользователей, была опубликована в паблике "Голос Омска" во "ВКонтакте". Автор фото подписала, что в парке "Зелёный остров" в Омске "издеваются над деревьями" - на снимке на первый взгляд кажется, что деревья забетонированы, но при детальном осмотре видно, что площадку под деревьями засыпали серой крошкой и выровняли граблями, которые также попали в кадр. В мэрии в свою очередь заверили, что деревья целы.
"Подрядчик допустил грубые нарушения производства работ. Обращаем внимание, что участок не был забетонирован, деревья не пострадали…Подрядная организация, ООО "СибДОР", при обустройстве площадки для кормления белок допустила ошибку: вместо использования отсева гранитной крошки был применен отсев дробления щебня", - сообщили журналистам в администрации города.
По данным корреспондента РИА Новости на 16.30 по местному времени (13.30 мск), на месте находятся рабочие и техника – "КамАЗ" и трактор. Размер участка, отсыпанного крошкой, составляет около 30 метров в длину и 7 метров в ширину.
Техника стоит рядом с участком, работы не ведутся. Как пояснили РИА Новости рабочие, они ждут указаний от руководства – убирать эту насыпь или продолжать засыпать площадку. Вопрос, по их словам, может затянуться до пятницы.
Как пояснили журналистам в мэрии, заказчик работ, подведомственное мэрии Управление дорожного хозяйства и благоустройства, и организация строительного контроля проверяют работы подрядчика, нарушение оформили официально. Подрядчику выдадут предписания об оперативном устранении замечаний, добавили в администрации.
 
ОбществоОмск
 
 
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