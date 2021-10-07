https://ria.ru/20211007/neuyazvimost-1753455646.html

"Энергетический паук по имени Россия завладел Европой"

В Германии признали неуязвимость России - РИА Новости, 07.10.2021

"Энергетический паук по имени Россия завладел Европой"

Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:59

2021-10-07T09:59

2021-10-07T13:03

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггманн.Он напомнил, что такие крупные российские компании, как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Сургутнефтегаз", лидируют в мире по добыче нефти, газа и угля. Кроме того, влияние Москвы постепенно возрастает из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".Это положение, отмечает обозреватель, во многом обусловлено зависимостью Европы от поставок энергоресурсов из России, хотя это и противоречит официальному политическому курсу Евросоюза, который регулярно вводит санкции против Москвы.Изменить ситуацию в ближайшее время не удастся, уверен Брюггманн. Тем не менее он прогнозирует наступление "посленефтяной эры", когда Европа сможет "снизить покупки из России чего бы то ни было" и нарастить как политическое, так и экономическое влияние с помощью производства "зеленого водорода".Автор признает, что Москва может предложить более дешевый водород, но призывает не поддаваться на это искушение.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября она поднялась более чем вдвое, а в последние дни подскакивала почти до двух тысяч долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211007/ugol-1753381418.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753442131.html

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в мире, европа, евросоюз, лукойл, газпром, россия