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"Энергетический паук по имени Россия завладел Европой"
В Германии признали неуязвимость России - РИА Новости, 07.10.2021
"Энергетический паук по имени Россия завладел Европой"
Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:59
2021-10-07T13:03
в мире
европа
евросоюз
лукойл
газпром
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггманн.Он напомнил, что такие крупные российские компании, как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Сургутнефтегаз", лидируют в мире по добыче нефти, газа и угля. Кроме того, влияние Москвы постепенно возрастает из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".Это положение, отмечает обозреватель, во многом обусловлено зависимостью Европы от поставок энергоресурсов из России, хотя это и противоречит официальному политическому курсу Евросоюза, который регулярно вводит санкции против Москвы.Изменить ситуацию в ближайшее время не удастся, уверен Брюггманн. Тем не менее он прогнозирует наступление "посленефтяной эры", когда Европа сможет "снизить покупки из России чего бы то ни было" и нарастить как политическое, так и экономическое влияние с помощью производства "зеленого водорода".Автор признает, что Москва может предложить более дешевый водород, но призывает не поддаваться на это искушение.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября она поднялась более чем вдвое, а в последние дни подскакивала почти до двух тысяч долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211007/ugol-1753381418.html
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в мире, европа, евросоюз, лукойл, газпром, россия
09:59 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
 
В Германии признали неуязвимость России

Handelsblatt: Европа не имеет шансов избавиться энергетической зависимости от России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггманн.
Он напомнил, что такие крупные российские компании, как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Сургутнефтегаз", лидируют в мире по добыче нефти, газа и угля. Кроме того, влияние Москвы постепенно возрастает из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".

"Россия — это тот самый паук в центре паутины мировой энергетики", — пишет Брюггманн.

Это положение, отмечает обозреватель, во многом обусловлено зависимостью Европы от поставок энергоресурсов из России, хотя это и противоречит официальному политическому курсу Евросоюза, который регулярно вводит санкции против Москвы.
Рабочие производят замеры температуры угля на складе Таманского терминала навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
08:00
Уголь греет карман. Почему российское топливо так дорого обходится Европе
Изменить ситуацию в ближайшее время не удастся, уверен Брюггманн. Тем не менее он прогнозирует наступление "посленефтяной эры", когда Европа сможет "снизить покупки из России чего бы то ни было" и нарастить как политическое, так и экономическое влияние с помощью производства "зеленого водорода".
Автор признает, что Москва может предложить более дешевый водород, но призывает не поддаваться на это искушение.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября она поднялась более чем вдвое, а в последние дни подскакивала почти до двух тысяч долларов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
02:37
СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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