"Энергетический паук по имени Россия завладел Европой"

09:59 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
В Германии признали неуязвимость России
Handelsblatt: Европа не имеет шансов избавиться энергетической зависимости от России
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия оказалась не только неуязвима перед санкционным давлением Запада, но и выиграла из-за нынешнего скачка цен на топливо, считает обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггманн.
Он напомнил, что такие крупные российские компании, как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Сургутнефтегаз", лидируют в мире по добыче нефти, газа и угля. Кроме того, влияние Москвы постепенно возрастает из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".
"Россия — это тот самый паук в центре паутины мировой энергетики", — пишет Брюггманн.
Это положение, отмечает обозреватель, во многом обусловлено зависимостью Европы от поставок энергоресурсов из России, хотя это и противоречит официальному политическому курсу Евросоюза, который регулярно вводит санкции против Москвы.
Изменить ситуацию в ближайшее время не удастся, уверен Брюггманн. Тем не менее он прогнозирует наступление "посленефтяной эры", когда Европа сможет "снизить покупки из России чего бы то ни было" и нарастить как политическое, так и экономическое влияние с помощью производства "зеленого водорода".
Автор признает, что Москва может предложить более дешевый водород, но призывает не поддаваться на это искушение.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа расчетная цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября она поднялась более чем вдвое, а в последние дни подскакивала почти до двух тысяч долларов.
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