https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599215.html

Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному

Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 07.10.2021

Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному

Власти ФРГ настояли на том, чтобы из закрытого отчета Технического секретариата ОЗХО была вымарана вся информация о веществе, которым якобы отравили Алексея... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:33

2021-10-07T23:33

2021-10-07T23:33

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германия

алексей навальный

александр шульгин

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Власти ФРГ настояли на том, чтобы из закрытого отчета Технического секретариата ОЗХО была вымарана вся информация о веществе, которым якобы отравили Алексея Навального, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин."По требованию правительства ФРГ под надуманным предлогом неких "распространенческих рисков" в и без того закрытом отчете Технического секретариата ОЗХО от 15 октября 2020 года о содействии, оказанном организацией Германии, была вымарана вся существенная информация о веществе, которое специалисты ОЗХО, так же как и немецкие военные, якобы обнаружили в биологических материалах блогера", - сказал он.Дипломат обратил внимание на несостоятельность аргументов германской стороны, которая опасается, что формула вещества, отнесенного западными странами к категории "Новичок", станет известна Москве, которая, по немецкой версии, его же и произвела."Абсурд налицо. Но в запале раскрученной истерии, западные коллеги то ли не замечают откровенных нестыковок, то ли они их не заботят вовсе. Видимо, наши оппоненты исходят из известного с древних времен принципа – если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и часто, то рано или поздно в нее поверят", - отметил дипломат.По его словам, "самопровозглашенные "борцы с безнаказанностью" не заинтересованы в проведении российской стороной полноценного расследования.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753270622.html

https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html

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в мире, германия, алексей навальный, александр шульгин, россия