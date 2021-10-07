Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599215.html
Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному
Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному - РИА Новости, 07.10.2021
Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному
Власти ФРГ настояли на том, чтобы из закрытого отчета Технического секретариата ОЗХО была вымарана вся информация о веществе, которым якобы отравили Алексея... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:33
2021-10-07T23:33
в мире
германия
алексей навальный
александр шульгин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743570727_0:0:1913:1076_1920x0_80_0_0_85859b20ae2073273dd950498ebb2370.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Власти ФРГ настояли на том, чтобы из закрытого отчета Технического секретариата ОЗХО была вымарана вся информация о веществе, которым якобы отравили Алексея Навального, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин."По требованию правительства ФРГ под надуманным предлогом неких "распространенческих рисков" в и без того закрытом отчете Технического секретариата ОЗХО от 15 октября 2020 года о содействии, оказанном организацией Германии, была вымарана вся существенная информация о веществе, которое специалисты ОЗХО, так же как и немецкие военные, якобы обнаружили в биологических материалах блогера", - сказал он.Дипломат обратил внимание на несостоятельность аргументов германской стороны, которая опасается, что формула вещества, отнесенного западными странами к категории "Новичок", станет известна Москве, которая, по немецкой версии, его же и произвела."Абсурд налицо. Но в запале раскрученной истерии, западные коллеги то ли не замечают откровенных нестыковок, то ли они их не заботят вовсе. Видимо, наши оппоненты исходят из известного с древних времен принципа – если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и часто, то рано или поздно в нее поверят", - отметил дипломат.По его словам, "самопровозглашенные "борцы с безнаказанностью" не заинтересованы в проведении российской стороной полноценного расследования.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753270622.html
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743570727_170:0:1605:1076_1920x0_80_0_0_db8d88ee3a6090d609fdc4eb16d2e2c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, германия, алексей навальный, александр шульгин, россия
23:33 07.10.2021
 
Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному

Шульгин: все данные о "Новичке" в докладе ОЗХО по Навальному вымарали по указке Германии

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Власти ФРГ настояли на том, чтобы из закрытого отчета Технического секретариата ОЗХО была вымарана вся информация о веществе, которым якобы отравили Алексея Навального, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
"По требованию правительства ФРГ под надуманным предлогом неких "распространенческих рисков" в и без того закрытом отчете Технического секретариата ОЗХО от 15 октября 2020 года о содействии, оказанном организацией Германии, была вымарана вся существенная информация о веществе, которое специалисты ОЗХО, так же как и немецкие военные, якобы обнаружили в биологических материалах блогера", - сказал он.
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 04:55
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Дипломат обратил внимание на несостоятельность аргументов германской стороны, которая опасается, что формула вещества, отнесенного западными странами к категории "Новичок", станет известна Москве, которая, по немецкой версии, его же и произвела.
"Абсурд налицо. Но в запале раскрученной истерии, западные коллеги то ли не замечают откровенных нестыковок, то ли они их не заботят вовсе. Видимо, наши оппоненты исходят из известного с древних времен принципа – если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и часто, то рано или поздно в нее поверят", - отметил дипломат.
По его словам, "самопровозглашенные "борцы с безнаказанностью" не заинтересованы в проведении российской стороной полноценного расследования.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 22:38
Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
 
В миреГерманияАлексей НавальныйАлександр ШульгинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния