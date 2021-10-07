https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753598513.html

Германия скрывает данные по Навальному, заявил Шульгин

Германия скрывает данные по Навальному, заявил Шульгин - РИА Новости, 07.10.2021

Германия скрывает данные по Навальному, заявил Шульгин

Власти ФРГ препятствуют как российскому расследованию инцидента с Алексеем Навальным, так и попыткам немецких законодателей получить ответы на связанные с ним... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:19

2021-10-07T23:19

2021-10-07T23:19

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германия

алексей навальный

александр шульгин

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Власти ФРГ препятствуют как российскому расследованию инцидента с Алексеем Навальным, так и попыткам немецких законодателей получить ответы на связанные с ним вопросы, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин."Правительство Германии фактически препятствует проведению в Российской Федерации официального расследования, отказывая нашей стране под надуманными предлогами в необходимом для прояснения всех обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным международно-правовом и уголовно-процессуальном сотрудничестве", - сказал он.В частности, по его словам, власти ФРГ уклоняются от сотрудничества по линии правоохранительных органов и в рамках статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы Берлина на восемь запросов Генпрокуратуры РФ "иначе как формальными отписками назвать нельзя", отметил дипломат."Более того, германская сторона де-факто наложила запрет на передачу Российской Федерации, в том числе и Техническим секретариатом ОЗХО, конкретных и, по сути, верифицируемых данных по будто бы обнаруженным за пределами Российской Федерации в биоматериалах Алексея Навального химическим веществам, которые якобы относятся к пресловутым "Новичкам", но не входят в контролируемые по КЗХО списки химсоединений", - продолжил он.Ограничения на предоставление информации распространяются не только на представителей российской стороны, но и на немецких законодателей, сказал Шульгин."Правительство ФРГ упорно уклоняется также и от предметного диалога со своими собственными парламентариями, которые уже трижды – в октябре и декабре 2020 года и августе 2021 года – направляли в его адрес запросы по ситуации вокруг Алексея Навального. Полученные немецкими депутатами ответы до неприличия "лаконичны", а многие абсолютно конкретные и ключевые с точки зрения установления истины вопросы вообще обойдены молчанием", - сказал он.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211007/demarsh-1753540995.html

https://ria.ru/20211007/ozkho-1753440819.html

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в мире, германия, алексей навальный, александр шульгин, россия