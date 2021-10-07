https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html

Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года

Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года - РИА Новости, 07.10.2021

Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года

Мост через реку Елань в Волгоградской области, который был разрушен из-за тяжелого грузовика, будет восстановлен до конца года, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

2021-10-07T11:41

волгоградская область

общество

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области, который был разрушен из-за тяжелого грузовика, будет восстановлен до конца года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что 23 августа мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал. Как сообщала администрации Еланского района, мост после происшествия полностью был закрыт для движения на время восстановительных работ.По информации ведомства, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Еланском районе, где осматривает ход дорожных работ, а также инспектирует строящиеся социальные объекты."Елань серьёзно продвинулась по дорожным вопросам. Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, повреждённый большегрузом, шедшим с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По данным ведомства, в районе планируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировать в 2022-2023 годах 26 км автодороги "Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская", которая является основной в районе, а до 2024 года привести в порядок подъезды к двум хуторам и три моста.Отмечается, что Бочаров на встрече с жителями района обсудил программу развития территории, среди приоритетов – обеспечение качественной питьевой водой. Так, по данным ведомства, здесь уже начали проектировать реконструкцию системы водоснабжения райцентра, а в пяти селах устанавливают станции доочистки.

https://ria.ru/20211001/volgograd-1752684061.html

https://ria.ru/20210907/bocharov-1749019435.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волгоградская область, андрей бочаров