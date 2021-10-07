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Волгоградская область
https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года - РИА Новости, 07.10.2021
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года
Мост через реку Елань в Волгоградской области, который был разрушен из-за тяжелого грузовика, будет восстановлен до конца года, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:41
2021-10-07T11:41
волгоградская область
общество
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области, который был разрушен из-за тяжелого грузовика, будет восстановлен до конца года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что 23 августа мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал. Как сообщала администрации Еланского района, мост после происшествия полностью был закрыт для движения на время восстановительных работ.По информации ведомства, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Еланском районе, где осматривает ход дорожных работ, а также инспектирует строящиеся социальные объекты."Елань серьёзно продвинулась по дорожным вопросам. Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, повреждённый большегрузом, шедшим с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По данным ведомства, в районе планируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировать в 2022-2023 годах 26 км автодороги "Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская", которая является основной в районе, а до 2024 года привести в порядок подъезды к двум хуторам и три моста.Отмечается, что Бочаров на встрече с жителями района обсудил программу развития территории, среди приоритетов – обеспечение качественной питьевой водой. Так, по данным ведомства, здесь уже начали проектировать реконструкцию системы водоснабжения райцентра, а в пяти селах устанавливают станции доочистки.
https://ria.ru/20211001/volgograd-1752684061.html
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общество, волгоградская область, андрей бочаров
11:41 07.10.2021
 
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года

Разрушенный мост через реку Елань в Волгоградской области восстановят до конца года

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 окт – РИА Новости. Мост через реку Елань в Волгоградской области, который был разрушен из-за тяжелого грузовика, будет восстановлен до конца года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что 23 августа мост через реку Елань в Волгоградской области не выдержал тяжести грузовика и рухнул, фура оказалась в воде, никто не пострадал. Как сообщала администрации Еланского района, мост после происшествия полностью был закрыт для движения на время восстановительных работ.
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По информации ведомства, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в Еланском районе, где осматривает ход дорожных работ, а также инспектирует строящиеся социальные объекты.
"Елань серьёзно продвинулась по дорожным вопросам. Восстановлены два моста, разрушенные во время паводковой ситуации. Мост через реку Елань, повреждённый большегрузом, шедшим с большим перевесом, мы полностью реконструируем до конца года", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
По данным ведомства, в районе планируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировать в 2022-2023 годах 26 км автодороги "Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская", которая является основной в районе, а до 2024 года привести в порядок подъезды к двум хуторам и три моста.
Отмечается, что Бочаров на встрече с жителями района обсудил программу развития территории, среди приоритетов – обеспечение качественной питьевой водой. Так, по данным ведомства, здесь уже начали проектировать реконструкцию системы водоснабжения райцентра, а в пяти селах устанавливают станции доочистки.
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