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В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг"
В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг" - РИА Новости, 07.10.2021
В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг"
Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:40
2021-10-07T14:40
2021-10-07T14:40
происшествия
москва
мошенничество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новикова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Новикову меняется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) – и грозит до 10 лет колонии.По данным СМИ, Новикова и главу Дубровской ТЭЦ Максима Горелова задержали накануне. Подробностей дела они не приводят, но пишут об ущербе на сумму более полумиллиарда рублей. Официально фабула также не оглашается."Росинжиниринг" занимается проектированием, строительством и дальнейшим техническим обслуживанием промышленных и спортивных объектов. Основной вид деятельности - проектирование горнолыжных курортов.На сайте компании сообщается, что она была генпроектировщиком и генподрядчиком при строительстве Олимпийских объектов "Газпрома", а также других объектов в поселке Красная Поляна.
https://rsport.ria.ru/20211005/tambov-1753173463.html
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происшествия, москва, мошенничество
В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг"
Главу компании "Росинжиниринг" арестовали по делу о мошенничестве