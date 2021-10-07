https://ria.ru/20211007/moshennichestvo-1753514714.html

В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг"

В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг" - РИА Новости, 07.10.2021

В Москве арестовали главу компании "Росинжиниринг"

Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:40

2021-10-07T14:40

2021-10-07T14:40

происшествия

москва

мошенничество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил в СИЗО владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новикова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Новикову меняется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) – и грозит до 10 лет колонии.По данным СМИ, Новикова и главу Дубровской ТЭЦ Максима Горелова задержали накануне. Подробностей дела они не приводят, но пишут об ущербе на сумму более полумиллиарда рублей. Официально фабула также не оглашается."Росинжиниринг" занимается проектированием, строительством и дальнейшим техническим обслуживанием промышленных и спортивных объектов. Основной вид деятельности - проектирование горнолыжных курортов.На сайте компании сообщается, что она была генпроектировщиком и генподрядчиком при строительстве Олимпийских объектов "Газпрома", а также других объектов в поселке Красная Поляна.

https://rsport.ria.ru/20211005/tambov-1753173463.html

https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html

москва

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2021

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происшествия, москва, мошенничество