Звезды спорта примут участие в РЭН-2021
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
Организаторами форума выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.
"Сегодня спорт является одним из незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на Российской энергетической неделе. Уверен, что матчи по хоккею и баскетболу, которые поддержали звезды спорта, станут для участников РЭН-2021 хорошей возможностью подзарядиться для работы на Форуме, расширить деловые контакты и продолжить актуальные дискуссии в неформальной обстановке", – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков
Десятого октября в 18.00 мск в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира Александр Свитов.
"Энергетики" или "Инноваторы" – такой сюжет баскетбольного матча Skolkovo Energy Game, который пройдет 16 октября в 11:00. Руководить игрой будут чемпион Европы-2007 – центровой Алексей Саврасенко, чей рост составляет 215 см, и один из лучших снайперов в истории сборной России, призер чемпионатов мира и Европы Игорь Куделин
Генеральными партнерами спортивной программы выступили компании "Ротекс" и "ВостокЭнергоСервис". Мероприятия пройдут при поддержке Roscongress Sport Club. Организатором матча Skolkovo Energy Game является баскетбольный клуб "Сколково".