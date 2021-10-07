https://ria.ru/20211007/meropriyatie-1753537580.html

Звезды спорта примут участие в РЭН-2021

Звезды спорта примут участие в РЭН-2021 - РИА Новости, 07.10.2021

Звезды спорта примут участие в РЭН-2021

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:38

2021-10-07T16:38

2021-10-07T16:38

антон кобяков

фонд "росконгресс"

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.Организаторами форума выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, правительство Москвы."Сегодня спорт является одним из незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на Российской энергетической неделе. Уверен, что матчи по хоккею и баскетболу, которые поддержали звезды спорта, станут для участников РЭН-2021 хорошей возможностью подзарядиться для работы на Форуме, расширить деловые контакты и продолжить актуальные дискуссии в неформальной обстановке", – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон КобяковДесятого октября в 18.00 мск в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира Александр Свитов.Генеральными партнерами спортивной программы выступили компании "Ротекс" и "ВостокЭнергоСервис". Мероприятия пройдут при поддержке Roscongress Sport Club. Организатором матча Skolkovo Energy Game является баскетбольный клуб "Сколково".

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748511665.html

россия

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антон кобяков, фонд "росконгресс", россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021