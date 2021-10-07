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Звезды спорта примут участие в РЭН-2021
Звезды спорта примут участие в РЭН-2021 - РИА Новости, 07.10.2021
Звезды спорта примут участие в РЭН-2021
Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:38
2021-10-07T16:38
антон кобяков
фонд "росконгресс"
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.Организаторами форума выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, правительство Москвы."Сегодня спорт является одним из незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на Российской энергетической неделе. Уверен, что матчи по хоккею и баскетболу, которые поддержали звезды спорта, станут для участников РЭН-2021 хорошей возможностью подзарядиться для работы на Форуме, расширить деловые контакты и продолжить актуальные дискуссии в неформальной обстановке", – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон КобяковДесятого октября в 18.00 мск в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира Александр Свитов.Генеральными партнерами спортивной программы выступили компании "Ротекс" и "ВостокЭнергоСервис". Мероприятия пройдут при поддержке Roscongress Sport Club. Организатором матча Skolkovo Energy Game является баскетбольный клуб "Сколково".
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антон кобяков, фонд "росконгресс", россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:38 07.10.2021
 

Звезды спорта примут участие в РЭН-2021

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
 Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и другие прославленные спортсмены примут участие в мероприятиях спортивной программы Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
Организаторами форума выступают министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.
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"Сегодня спорт является одним из незаменимых источников энергии для человека, что особенно сильно проявилось в условиях пандемии. Поэтому закономерно, что спортивная программа представлена на Российской энергетической неделе. Уверен, что матчи по хоккею и баскетболу, которые поддержали звезды спорта, станут для участников РЭН-2021 хорошей возможностью подзарядиться для работы на Форуме, расширить деловые контакты и продолжить актуальные дискуссии в неформальной обстановке", – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2021 Антон Кобяков
Десятого октября в 18.00 мск в гала-матче по хоккею Roscongress Cup на лед выйдут представители политической и деловой элиты. Вместе с Сергеем Светловым команды усилят призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин и чемпион мира Александр Свитов.
"Энергетики" или "Инноваторы" – такой сюжет баскетбольного матча Skolkovo Energy Game, который пройдет 16 октября в 11:00. Руководить игрой будут чемпион Европы-2007 – центровой Алексей Саврасенко, чей рост составляет 215 см, и один из лучших снайперов в истории сборной России, призер чемпионатов мира и Европы Игорь Куделин
Генеральными партнерами спортивной программы выступили компании "Ротекс" и "ВостокЭнергоСервис". Мероприятия пройдут при поддержке Roscongress Sport Club. Организатором матча Skolkovo Energy Game является баскетбольный клуб "Сколково".
 
Антон КобяковФонд "Росконгресс"РоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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