https://ria.ru/20211007/lvov-1753504156.html

Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*

Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА* - РИА Новости, 07.10.2021

Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*

Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:51

2021-10-07T13:51

2021-10-07T16:51

в мире

украина

львовская область

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.О таком решении местных депутатов сообщила пресс-служба облсовета. В 2022-м исполняется 80 лет с момента создания УПА*."Событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение исследований. Мы должны сделать все для того, чтобы все во Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА", — заявил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.Кроме того, в июле группа депутатов Верховной рады предложила отметить 80-летие УПА на государственном уровне и призвала президента Владимира Зеленского присвоить звание героев страны националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.УПА появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск.В мае 2015 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" страны, а ее участникам дал право на соцгарантии.Москва это решение осудила, призвав международное сообщество вынести ему адекватную оценку. Героизацию УПА и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича критикуют многие ветераны войны и политики.Россия, Израиль и другие государства не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html

https://ria.ru/20210710/opros-1740695067.html

https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html

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в мире, украина, львовская область, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия