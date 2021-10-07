13:51 07.10.2021 (обновлено: 16:51 07.10.2021)
Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*
Депутаты Львовского облсовета объявили 2022-й годом УПА* на территории региона
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.
О таком решении местных депутатов сообщила пресс-служба облсовета. В 2022-м исполняется 80 лет с момента создания УПА*.
"Событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение исследований. Мы должны сделать все для того, чтобы все во Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА", — заявил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.
Кроме того, в июле группа депутатов Верховной рады предложила отметить 80-летие УПА на государственном уровне и призвала президента Владимира Зеленского присвоить звание героев страны националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.
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УПА появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск.
В мае 2015 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" страны, а ее участникам дал право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, призвав международное сообщество вынести ему адекватную оценку. Героизацию УПА и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича критикуют многие ветераны войны и политики.
Россия, Израиль и другие государства не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.