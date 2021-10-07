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Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*
Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА* - РИА Новости, 07.10.2021
Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*
Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:51
2021-10-07T16:51
в мире
украина
львовская область
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.О таком решении местных депутатов сообщила пресс-служба облсовета. В 2022-м исполняется 80 лет с момента создания УПА*."Событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение исследований. Мы должны сделать все для того, чтобы все во Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА", — заявил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.Кроме того, в июле группа депутатов Верховной рады предложила отметить 80-летие УПА на государственном уровне и призвала президента Владимира Зеленского присвоить звание героев страны националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.УПА появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск.В мае 2015 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" страны, а ее участникам дал право на соцгарантии.Москва это решение осудила, призвав международное сообщество вынести ему адекватную оценку. Героизацию УПА и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича критикуют многие ветераны войны и политики.Россия, Израиль и другие государства не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html
https://ria.ru/20210710/opros-1740695067.html
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в мире, украина, львовская область, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
13:51 07.10.2021 (обновлено: 16:51 07.10.2021)
 
Во Львовской области 2022 год объявили годом УПА*

Депутаты Львовского облсовета объявили 2022-й годом УПА* на территории региона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии
Марш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины объявили годом "Украинской повстанческой армии"*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.
О таком решении местных депутатов сообщила пресс-служба облсовета. В 2022-м исполняется 80 лет с момента создания УПА*.
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 08:00Религия
"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное
"Событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение исследований. Мы должны сделать все для того, чтобы все во Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА", — заявил председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремет.
Кроме того, в июле группа депутатов Верховной рады предложила отметить 80-летие УПА на государственном уровне и призвала президента Владимира Зеленского присвоить звание героев страны националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 01:33
Украинцы захотели репараций от России и Германии
УПА появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск.
В мае 2015 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" страны, а ее участникам дал право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, призвав международное сообщество вынести ему адекватную оценку. Героизацию УПА и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича критикуют многие ветераны войны и политики.
Россия, Израиль и другие государства не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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В миреУкраинаЛьвовская областьОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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