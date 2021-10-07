https://ria.ru/20211007/loshad-1753479577.html

В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади

В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади - РИА Новости, 07.10.2021

В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади

Два человека погибли в аварии, которая случилась в Туве из-за выбежавшей на дорогу лошади, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:02

2021-10-07T12:02

2021-10-07T12:02

происшествия

дтп

республика тыва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, которая случилась в Туве из-за выбежавшей на дорогу лошади, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."По предварительным данным, вместе с водителем в автомобиле всего находилось восемь человек. В результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались два пассажира, остальные участники ДТП доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.По информации ведомства, ДТП произошло на 274 километре автодороги Р-257 "Енисей". Полицейские установили, что водитель Toyota Estima наехал на внезапно выбежавшую на дорогу лошадь. Состояние пострадавших выясняется.

https://ria.ru/20211006/gololed-1753274828.html

республика тыва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, республика тыва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия