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В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади
В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади - РИА Новости, 07.10.2021
В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади
Два человека погибли в аварии, которая случилась в Туве из-за выбежавшей на дорогу лошади, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:02
2021-10-07T12:02
2021-10-07T12:02
происшествия
дтп
республика тыва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли в аварии, которая случилась в Туве из-за выбежавшей на дорогу лошади, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."По предварительным данным, вместе с водителем в автомобиле всего находилось восемь человек. В результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались два пассажира, остальные участники ДТП доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.По информации ведомства, ДТП произошло на 274 километре автодороги Р-257 "Енисей". Полицейские установили, что водитель Toyota Estima наехал на внезапно выбежавшую на дорогу лошадь. Состояние пострадавших выясняется.
https://ria.ru/20211006/gololed-1753274828.html
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происшествия, дтп, республика тыва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади
В Туве два человека погибли в ДТП из-за выбежавшей на дорогу лошади