https://ria.ru/20211007/kulinovskaya-1753342761.html

Светлана Кулиновская

Светлана Кулиновская - РИА Новости, 07.10.2021

Светлана Кулиновская

Это история про поколение 60+. Мои подруги продолжают работать: преподают в вузах, эксперты в НИИ, помощницы в семьях. Отношение к вакцинации у всех было... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:47

сохрани друга

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Это история про поколение 60+. Мои подруги продолжают работать: преподают в вузах, эксперты в НИИ, помощницы в семьях. Отношение к вакцинации у всех было сдержанное. Они несли откровенную ересь про последствия. Ждали, когда все остальные помогут выработать коллективный иммунитет, и соревновались, у кого больше заболеваний, чтобы "откосить" от прививки. Но моя забота о них, прагматизм рассуждений и внутренний авторитет сделали свое дело. Судя по всему друзья выбрали меня на роль "испытуемого" - на мне проверяли последствия вакцинации. К тому же я, работая в крупнейшем информагентстве, в их глазах почему-то обладала доступом к "секретной информации". Обзванивая подруг, я делилась с ними информацией: о выборе вакцины, последствиях, внутренних встречах с учеными по этой теме. О своих походах к лечащему врачу, которая после перенесенной мною операции готовила меня к вакцинации: делилась всеми рекомендациями. И о том, где расположены хорошо организованные, на мой взгляд, прививочные пункты. И "лед двинулся"! Сначала прививку сделала сестра после ремиссии, потом осторожная Таня со своей сестрой Ларисой. Потом решилась Оля, которая упорно ждала одну из вакцин, но сдалась перед моими аргументами. Все регулярно отчитывались мне о своем самочувствии после прививки, а я делилась с ними лайфхаками, если станет вдруг плохо. Теперь я опять в первых рядах на поле боя с пандемией: первой сделала ревакцинацию полным Спутником. А дальше, как по писанному – сестра, Таня с Ларисой. Вот ждем Олю…

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60