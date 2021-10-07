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Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:27
2021-10-07T10:27
2021-10-07T10:28
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики.До этого максимумы фиксировались 4 октября - 441 случай, а также 5 октября - 452."За 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 461 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выздоровели за сутки 336 человек, умерли 10. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 82 276 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 70 264 человек, умерли 2 654.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:27 07.10.2021 (обновлено: 10:28 07.10.2021)
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
В Крыму за сутки выявили 461 случай заражения коронавирусом