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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirutss-1753459144.html
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:27
2021-10-07T10:28
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики.До этого максимумы фиксировались 4 октября - 441 случай, а также 5 октября - 452."За 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 461 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выздоровели за сутки 336 человек, умерли 10. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 82 276 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 70 264 человек, умерли 2 654.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:27 07.10.2021 (обновлено: 10:28 07.10.2021)
 
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 461 случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики.
До этого максимумы фиксировались 4 октября - 441 случай, а также 5 октября - 452.
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"За 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 461 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 336 человек, умерли 10. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 82 276 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 70 264 человек, умерли 2 654.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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