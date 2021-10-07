https://ria.ru/20211007/koronavirutss-1753459144.html

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:27

2021-10-07T10:27

2021-10-07T10:28

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Максимум выявленных за сутки случаев коронавируса фиксируется в Крыму третий день подряд, за среду - 461 заболевший, сообщил минздрав республики.До этого максимумы фиксировались 4 октября - 441 случай, а также 5 октября - 452."За 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 461 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выздоровели за сутки 336 человек, умерли 10. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 82 276 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 70 264 человек, умерли 2 654.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

республика крым

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2021

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии