https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753526762.html
В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации
В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021
В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации
Перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Тверской области, соответствующее постановление главного государственного... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:38
2021-10-07T15:38
2021-10-07T15:38
распространение коронавируса
общество
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Тверской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Тверской области в июне. Прививки против новой коронавирусной инфекции были обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, органов власти.В июньское постановление главного государственного санитарного врача по Тверской области внесены изменения. Пункт с перечислением категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, дополнен сферами "оказания финансовых и страховых услуг; почтовой связи и курьерской деятельности; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (в том числе СПА-ухода по телу); физкультурно-оздоровительной деятельности (в том числе фитнес-центров, соляриев, бань, саун, бассейнов); оказания бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток; организации культурных, выставочных, просветительских мероприятий... организации досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий... предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан".В документе указано, что не менее 80% сотрудников необходимо привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 6 ноября, вторым - до 6 декабря.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 октября, лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прививку сделали 403 334 человек, за последние сутки - 1265 человек.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html
тверская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации
В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации от COVID-19
РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости.
Перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Тверской области
, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора
.
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Тверской области в июне. Прививки против новой коронавирусной инфекции были обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, органов власти.
В июньское постановление главного государственного санитарного врача по Тверской области внесены изменения. Пункт с перечислением категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, дополнен сферами "оказания финансовых и страховых услуг; почтовой связи и курьерской деятельности; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (в том числе СПА-ухода по телу); физкультурно-оздоровительной деятельности (в том числе фитнес-центров, соляриев, бань, саун, бассейнов); оказания бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток; организации культурных, выставочных, просветительских мероприятий... организации досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий... предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан".
В документе указано, что не менее 80% сотрудников необходимо привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 6 ноября, вторым - до 6 декабря.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 октября, лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прививку сделали 403 334 человек, за последние сутки - 1265 человек.