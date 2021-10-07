https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753526762.html

В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации

В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021

В Тверской области расширили список работников для обязательной вакцинации

Перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Тверской области, соответствующее постановление главного государственного... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:38

2021-10-07T15:38

2021-10-07T15:38

распространение коронавируса

общество

тверская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Тверской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Тверской области в июне. Прививки против новой коронавирусной инфекции были обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, органов власти.В июньское постановление главного государственного санитарного врача по Тверской области внесены изменения. Пункт с перечислением категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, дополнен сферами "оказания финансовых и страховых услуг; почтовой связи и курьерской деятельности; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (в том числе СПА-ухода по телу); физкультурно-оздоровительной деятельности (в том числе фитнес-центров, соляриев, бань, саун, бассейнов); оказания бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток; организации культурных, выставочных, просветительских мероприятий... организации досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий... предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан".В документе указано, что не менее 80% сотрудников необходимо привить первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 6 ноября, вторым - до 6 декабря.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 октября, лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прививку сделали 403 334 человек, за последние сутки - 1265 человек.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии